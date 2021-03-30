31 Mart 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Bayern Münih 68-77 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

F.Bahçe Beko play-off'ta! | Özeti izleyin
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

THY EuroLeague'de 32. hafta maçında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleden 68-77'lik skorla kazanarak play-off'ları garantiledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, 'nin 32. haftasında ekibi 'e konuk oldu. İki takım arasında ligin 4. haftasında 'da yapılan karşılaşmayı Bayern Münih 75-71 kazanırken, temsilcimiz rakibini bu kez mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler rakibini 68-77 yenerek Play-Off'a katılmayı garantiledi.

SKOR DAĞILIMI

1. çeyrek sonucu: Bayern Münih 15-18 Fenerbahçe Beko

İlk yarı sonucu: Bayern Münih 34-35 Fenerbahçe Beko

3. çeyrek sonucu: Bayern Münih 44-53 Fenerbahçe Beko

Maç sonucu: Bayern Münih 68-77 Fenerbahçe Beko

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