31 Mart 2021, Çarşamba
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Bayern Münih 68-77 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)
THY EuroLeague'de 32. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleden 68-77'lik skorla kazanarak play-off'ları garantiledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'e konuk oldu. İki takım arasında ligin 4. haftasında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Bayern Münih 75-71 kazanırken, temsilcimiz rakibini bu kez mağlup etmeyi başardı.
Sarı-lacivertliler rakibini 68-77 yenerek Play-Off'a katılmayı garantiledi.
SKOR DAĞILIMI
1. çeyrek sonucu: Bayern Münih 15-18 Fenerbahçe Beko
İlk yarı sonucu: Bayern Münih 34-35 Fenerbahçe Beko
3. çeyrek sonucu: Bayern Münih 44-53 Fenerbahçe Beko
Maç sonucu: Bayern Münih 68-77 Fenerbahçe Beko
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