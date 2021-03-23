Fenerbahçe taraftarı Marcelo Bielsa'yı istiyor
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sezon başından bu yana oynanan futbolun büyük tepki alma sonucu sarı-lacivertlilerde gündeme flaş bir teknik direktör adayı geldi. Gelecek sezon bu sorunu yaşamak istemeyen taraftarlar dünyaca ünlü teknik adam Marcelo Bielsa için etiket başlattı. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de son haftalarda gelen kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Erol Bulut için istifa sesleri yeniden yükselmeye başladı. Şampiyonluk yolunda 59 puanla 3. sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, hafta sonu oynanan Beşiktaş derbisinden 1-1'lik beraberlikle döndü. Derbide oynanan futbolun şampiyonluk için yeterli olmayacağını savunan taraftarlar, sosyal medyadan Marcelo Bielsa için etiket başlattı.
İngiltere Premier Lig'de Leeds United'ın çalıştıran Arjantinli teknik adam Bielsa'nın, 2018 yılından beri çalıştırdığı Leeds ile olan sözleşmesi, sezon sonunda sona eriyor.
Championship'ten aldığı Leeds United'ı 2'inci sezonunda Premier Lig'e çıkarmayı başaran Bielsa, şu anda takımıyla birlikte Premier Lig'de 11'inci sırada yer alıyor.
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