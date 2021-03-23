23 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe taraftarı Marcelo Bielsa'yı istiyor

Taraftar çıldırdı Bielsa'yı istiyor!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de sezon başından bu yana oynanan futbolun büyük tepki alma sonucu sarı-lacivertlilerde gündeme flaş bir teknik direktör adayı geldi. Gelecek sezon bu sorunu yaşamak istemeyen taraftarlar dünyaca ünlü teknik adam için etiket başlattı. ()

'de son haftalarda gelen kötü sonuçların ardından Teknik Direktör için istifa sesleri yeniden yükselmeye başladı. Şampiyonluk yolunda 59 puanla 3. sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, hafta sonu oynanan Beşiktaş derbisinden 1-1'lik beraberlikle döndü. Derbide oynanan futbolun şampiyonluk için yeterli olmayacağını savunan taraftarlar, sosyal medyadan için etiket başlattı.

'de 'ın çalıştıran Arjantinli teknik adam Bielsa'nın, 2018 yılından beri çalıştırdığı ile olan sözleşmesi, sezon sonunda sona eriyor.

'ten aldığı Leeds United'ı 2'inci sezonunda 'e çıkarmayı başaran Bielsa, şu anda takımıyla birlikte Premier Lig'de 11'inci sırada yer alıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Flaş Erol Bulut gerçeği! Toplantıda ne konuşuldu? Flaş Erol Bulut gerçeği! Toplantıda ne konuşuldu?
Hocası açıkladı! İngiltere ve İspanya'dan... Hocası açıkladı! İngiltere ve İspanya'dan...
Belözoğlu'dan yönetime şok rapor! Takımda ağırlığı yok Belözoğlu'dan yönetime şok rapor! "Takımda ağırlığı yok"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ