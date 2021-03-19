19 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Beşiktaş derbisi Erol Bulut'un kader maçı olacak! Fenerbahçe kaybederse...

Bulut'un kader maçı! Derbiyi kaybederse...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.03.2021

'de şampiyonluk yarışını sürdüren , Pazar günü ile hayati bir maç oynayacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör 'un kaderini bu maç belirleyecek. Genç teknik adam kaybetmesi durumunda istifa edecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

yenilgisi sonrası ağır eleştirilerin hedefinde kalan Teknik Direktörü 'un aklı fikri pazar gününde... Eleştirilere yanıt vermeyen ve görevinin başında olan genç hoca, kendisini Samandıra'ya kapattı! İdmanlardan derbisinde istediklerini öğrencilerine anlatan Bulut, çalışmaların ardından da ekibiyle birlikte ezeli rakiplerine karşı oynayacakları maçın analizlerini yapıyor. Özellikle sosyal medyada hedef adam ilan edilen Erol Bulut'un, derbiyi kaybetmesi halinde yönetime istifasını sunacağı da iddia edildi.

İMHA PLANI HAZIR

Derbi için günlerdir Samandıra'da ekibiyle çalışan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maça hızlı başlamayı hedefliyor. Beşiktaş'ın savunmasındaki zafiyetlerini belirleyen Bulut, hızlı oyuncularıyla önde basacak. Presle rakibini hataya zorlamayı hedefleyen genç hoca, erken dakikalarda golü bulmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, savunmada da işi sıkı tutacak. 'ın gol silahı ile durdurmayı düşünen , orta alanda da ile bu bölgede rakibin hücumlarına engel olmaya çalışacak. (Fotomaç)

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