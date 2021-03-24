24 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Covid-19'a yakalanan oyuncu sayısı 5'e yükseldi

F.Bahçe'de 1 pozitif vaka daha! Toplam rakam...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

, 1 futbolcunun daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerde böylelikle vaka sayısı 5'e yükseldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

, 1 futbolcusunun yeni tip corona virüsüne yakalandığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Sarı-lacivertlilerde böylelikle toplam pozitif vaka sayısı 5'e yükselmiş oldu.

Kulüp daha önce de 4 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

İşte o açıklama:

Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır.

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