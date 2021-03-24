24 Mart 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Covid-19'a yakalanan oyuncu sayısı 5'e yükseldi
Fenerbahçe, 1 futbolcunun daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerde böylelikle vaka sayısı 5'e yükseldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, 1 futbolcusunun yeni tip corona virüsüne yakalandığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Sarı-lacivertlilerde böylelikle toplam pozitif vaka sayısı 5'e yükselmiş oldu.
Kulüp daha önce de 4 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
İşte o açıklama:
Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır.
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