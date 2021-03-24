24 Mart 2021, Çarşamba

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Belözoğlu bombaları patlatıyor! 2 süper star...

Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonuna mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ama istediği sonuçları bir türlü alamayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde saha sonuçlarının yanı sıra oynanan futbolda büyük tepki aldı. Sportif direktör Emre Belözoğlu bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken yeni sezon planlarına şimdiden başladı. Belözoğlu olmazsa olmaz olarak stoper ve forvet bölgesini listesinin ilk sırasına yazdı. İşte o bölgeler için listedeki isimler ve detaylar... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 24.03.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 12:13
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Belözoğlu bombaları patlatıyor! 2 süper star...

Sezon başında Tisserand ve Lemos transferlerinden çok umutlu olan Fenerbahçe'de iki futbolcuda istenilen performansı gösteremedi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Belözoğlu bombaları patlatıyor! 2 süper star...

Oynadığı 21 karşılaşmada 1 gol 1 asist üreten Marcel Tisserand savunma konusunda ise oynadığı futbolla büyük tepki aldı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Belözoğlu bombaları patlatıyor! 2 süper star...

Yine sezon başında gerçekleşen bir diğer transfer Lemos ise sadece 8 karşılaşmada görev aldı. Stoperde özellikle çok yumuşak müdahalelerde bulunan Uruguaylı isim daha sonrasında forma şansı bulamadı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Belözoğlu bombaları patlatıyor! 2 süper star...

Savunma konusunda gerçekleşen en iyi transfer ise Atila Szalai olarak ön plana çıktı. Macar stoper 16 karşılaşmada 2 gol kaydederken taraftarın bu sezon en çok sevdiği isim oldu.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Belözoğlu bombaları patlatıyor! 2 süper star...

Gelecek sezon yapılanmasında mutlaka Szalai'nin yanına oyuncu bulmak isteyen Fenerbahçe'de, sportif direktör Emre Belözoğlu dünyaca ünlü savunma oyuncusunu gündemine aldı.

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