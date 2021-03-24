24 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Belözoğlu bombaları patlatıyor! 2 süper star...
Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonuna mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ama istediği sonuçları bir türlü alamayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde saha sonuçlarının yanı sıra oynanan futbolda büyük tepki aldı. Sportif direktör Emre Belözoğlu bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken yeni sezon planlarına şimdiden başladı. Belözoğlu olmazsa olmaz olarak stoper ve forvet bölgesini listesinin ilk sırasına yazdı. İşte o bölgeler için listedeki isimler ve detaylar... (FB spor haberleri)
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