Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Diego Perotti, sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan uzak kalmıştı. Sarı lacivertlilerin dört gözle beklediği yıldız oyuncudan iyi haber geldi. İşte detaylar...

İstanbul'a geldiğini duyuran Diego Perotti'nin son durumu yapılacak kontrollerde belli olacak. Hamstring kasından ameliyat olan Arjantinli yıldızın bir süre daha takımdan ayrı çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Perotti'nin geleceğiyle ilgili karar ise daha sonra verilecek.

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