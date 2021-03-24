24 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de gözler Diego Perotti'de! Ne zaman sahalara geri dönecek?

Gözler Perotti'de! Ne zaman dönecek?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

'nin sezon başında kadrosuna kattığı , sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan uzak kalmıştı. Sarı lacivertlilerin dört gözle beklediği yıldız oyuncudan iyi haber geldi. İşte detaylar...

'a geldiğini duyuran 'nin son durumu yapılacak kontrollerde belli olacak. Hamstring kasından ameliyat olan Arjantinli yıldızın bir süre daha takımdan ayrı çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Perotti'nin geleceğiyle ilgili karar ise daha sonra verilecek.

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