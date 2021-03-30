30 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız ismin transferinden iyi haber! Emre Belözoğlu istemişti...

Sezon başında ve devre arasında Süper Lig'in transfer şampiyonu olmasına rağmen Fenerbahçe, Malang Sarr'ı kadrosuna katamamıştı. Emre Belözoğlu'nun çok istediği bilinen yıldız oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Buradan da Porto'ya kiralanan 22 yaşındaki savunmacı beklenen performansı sergileyemedi. Yeniden sarı lacivertlilerin gündemine gelen Fransız futbolcudan iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız ismin transferinden iyi haber! Emre Belözoğlu istemişti...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

Yaptığı transferlerle adından en çok söz ettiren kulüplerin başında gelen F.Bahçe'de, gündeme gelen isimlerden biri de Fransız oyuncu olmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız ismin transferinden iyi haber! Emre Belözoğlu istemişti...

Sarr transferi çok konuşulmasına ve istenmesine rağmen yaşanan pürüzler sonrası gerçeklezken, Fransız savunmacı ekiplerinden 'nin yolunu tutmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız ismin transferinden iyi haber! Emre Belözoğlu istemişti...

Bu transferi en çok isteyen isimlerin başında ise dönemin sportif direktörü olan şu an ise teknik sorumluluk görevini üstelenen 'ydu. Belözoğlu'nun Sarr ısrarı sürerken, transfere dair 'de sarı-lacivertlileri sevindirecek gelişmeler yaşandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız ismin transferinden iyi haber! Emre Belözoğlu istemişti...

Yaz transfer döneminde kontratı bittikten sonra 'ten ayrılarak bonservis bedeli ödenmeden 'nin yolunu tutan 22 yaşındaki , ekibinden 'ya kiralanmıştı. basınından Record'da yer alan habere göre Sarr, Porto'da göze giremedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız ismin transferinden iyi haber! Emre Belözoğlu istemişti...

Sezonun geri kalanında tüm kulvarlarda 20 kez forması giyen Sarr, Porto'nun göndereceği isimler arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız ismin transferinden iyi haber! Emre Belözoğlu istemişti...

Fransız oyuncunun yeterli olmadığına karar veren kulübü, 22 yaşındaki futbolcuyu 'ye geri gönderecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız ismin transferinden iyi haber! Emre Belözoğlu istemişti...

Hem hem de bölgesinde oynayabilen Sarr için ise 'nin yeniden devreye girebileceği aktarıldı. Devre arası alınan Szalai'den çok memnun olan sarı-lacivertliler, diğer stoperler Lemos ve Tisserand'ı ise göndermenin hesaplarını yapıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız ismin transferinden iyi haber! Emre Belözoğlu istemişti...

, yaz transfer döneminde alamadığı Sarr için yeniden devreye girebilir.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız ismin transferinden iyi haber! Emre Belözoğlu istemişti...

Thomas Tuchel yönetiminde çıkışa geçen 'nin de Sarr'ı oynayabileceği bir takıma kiralamaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız ismin transferinden iyi haber! Emre Belözoğlu istemişti...

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