Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız ismin transferinden iyi haber! Emre Belözoğlu istemişti...
Sezon başında ve devre arasında Süper Lig'in transfer şampiyonu olmasına rağmen Fenerbahçe, Malang Sarr'ı kadrosuna katamamıştı. Emre Belözoğlu'nun çok istediği bilinen yıldız oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Buradan da Porto'ya kiralanan 22 yaşındaki savunmacı beklenen performansı sergileyemedi. Yeniden sarı lacivertlilerin gündemine gelen Fransız futbolcudan iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Yaptığı transferlerle adından en çok söz ettiren kulüplerin başında gelen F.Bahçe'de, gündeme gelen isimlerden biri de Fransız oyuncu Malang Sarr olmuştu.
Bu transferi en çok isteyen isimlerin başında ise dönemin sportif direktörü olan şu an ise teknik sorumluluk görevini üstelenen Emre Belözoğlu'ydu. Belözoğlu'nun Sarr ısrarı sürerken, transfere dair Portekiz'de sarı-lacivertlileri sevindirecek gelişmeler yaşandı.
Sezonun geri kalanında tüm kulvarlarda 20 kez Porto forması giyen Sarr, Porto'nun göndereceği isimler arasında yer alıyor.
Hem stoper hem de sol bek bölgesinde oynayabilen Sarr için ise Fenerbahçe'nin yeniden devreye girebileceği aktarıldı. Devre arası alınan Szalai'den çok memnun olan sarı-lacivertliler, diğer stoperler Lemos ve Tisserand'ı ise göndermenin hesaplarını yapıyor.
Emre Belözoğlu, yaz transfer döneminde alamadığı Sarr için yeniden devreye girebilir.
Thomas Tuchel yönetiminde çıkışa geçen Chelsea'nin de Sarr'ı oynayabileceği bir takıma kiralamaya sıcak baktığı belirtiliyor.
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