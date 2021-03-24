24 Mart 2021, Çarşamba

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Denizlispor'da sular durulmuyor! Rodallega tesislerde olay çıkardı

F.Bahçe maçı öncesi büyük kriz! Tesislerde...
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

son dakika haberi: 'de geride kalan 31 haftanın ardından ligde kalma yarışını sürdüren Denizlispor'da maçı öncesi tesislerde olay çıkardı. İşte detaylar...

'de Medipol beraberliğiyle düşme hattında yeniden son sıraya gerileyen Yukatel 'da kulüpteki mali sıkıntı yüzünden sular durulmuyor. İlk yarıda aynı sorunlar nedeniyle Aissati, , , gibi yabancı futbolcularını kaybeden Denizli'de, Başakşehir maçı öncesinde , alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini feshederken, takımın en golcüsü da tesiste tartışma çıkardı.

Sezonun ilk yarısında takımın 1 numaralı file bekçisi olmasına rağmen ikinci yarıda hiç forma giymeyen kaleci 'un ücretini almadan maça çıkmamakta direttiği belirtilirken, 'in de güçlükle maça çıkmaya ikna edildiği iddia edildi. Takımın 6 Mart'taki galibiyetinin primlerini halen alamadığı, 5 Nisan'da deplasmanda oynanacak maçı öncesi bu nedenle yeni bir krizin patlak verme ihtimalinin kapıda olduğu öğrenildi.
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