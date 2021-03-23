23 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'un bileti kesildi! Listede 3 aday

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan beraberlik teknik direktör Erol Bulut'u kurtarmaya yetmedi. Başkan Ali Koç, alınacak skorlara göre en geç sezon sonunda operasyon için düğmeye basacak. Başkan Koç, Bulut sonrası takımı dünyaca ünlü bir hocaya emanet etmek istiyor. İşte sarı-lacivertlilerin listesindeki 3 isim...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'un bileti kesildi! Listede 3 aday
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 Giriş Tarihi: 23.03.2021

Lider 'la deplasmanda 1-1 berabere kalan 'de bardak taştı! Başkan derbiden sonra teknik direktör 'la ilgili kesin kararını verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'un bileti kesildi! Listede 3 aday

Genç hoca skorlara göre en geç sezon sonu kesin olarak gönderilecek. Kötü gidişat sürerse operasyon erkene çekilecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'un bileti kesildi! Listede 3 aday

ÖNCE SEÇİM SONRA TEKNİK ADAM
'in haberine göre; Haziran ayındaki seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan Başkan Koç ardından takımı dünyaca ünlü ve kariyerli bir isme teslim edecek. Listenin ilk sırasında yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'un bileti kesildi! Listede 3 aday

LÖW'LE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Alman hocaya yönetici aracılığıyla resmi teklif yapılırken, görüşmeler devam ediyor. 'nin yeni sezon için listesinde iki önemli teknik adam daha bulunuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'un bileti kesildi! Listede 3 aday

REAL MADRID'LE İSMİ ANILIYOR
Bu isimler 'ın başında yer alan ve son olarak 'u çalıştıran … Eğer Löw ikna edilemezse hemen diğer adaylarla temas sağlanacağı öğrenildi. Alman hocaya özellikle 'in ilgi gösterdiği öne sürülüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'un bileti kesildi! Listede 3 aday

DALIC'İ SEZON BAŞI DA İSTEDİ
Başkan sezon başında 'tan önce 'e teklif yapmıştı. Ancak başarılı hoca o dönem 'ı çalıştırdığı için teklifi reddetmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'un bileti kesildi! Listede 3 aday

Ancak Dalic bu kez Euro 2020 sonrasında görevinden ayrılacağı için Fener'e daha sıcak bakabilir.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'un bileti kesildi! Listede 3 aday

TARAFTAR ARTIK ONU İSTEMİYOR
'un derbisinde 85 dakika savunma ağırlıklı futbol tercih etmesi taraftarları adeta çıldırttı. Sosyal medyada "Artık git" yorumları yapıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'un bileti kesildi! Listede 3 aday

, yönetiminde çıktığı 34 maçta 21 galibiyet alabildi. 8 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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