Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'un bileti kesildi! Listede 3 aday
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan beraberlik teknik direktör Erol Bulut'u kurtarmaya yetmedi. Başkan Ali Koç, alınacak skorlara göre en geç sezon sonunda operasyon için düğmeye basacak. Başkan Koç, Bulut sonrası takımı dünyaca ünlü bir hocaya emanet etmek istiyor. İşte sarı-lacivertlilerin listesindeki 3 isim...
Lider Beşiktaş'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de bardak taştı! Başkan Ali Koç derbiden sonra teknik direktör Erol Bulut'la ilgili kesin kararını verdi.
Genç hoca skorlara göre en geç sezon sonu kesin olarak gönderilecek. Kötü gidişat sürerse operasyon erkene çekilecek.
ÖNCE SEÇİM SONRA TEKNİK ADAM
Takvim'in haberine göre; Haziran ayındaki seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan Başkan Koç ardından takımı dünyaca ünlü ve kariyerli bir isme teslim edecek. Listenin ilk sırasında Joachim Löw yer alıyor.
LÖW'LE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Alman hocaya yönetici Selahattin Baki aracılığıyla resmi teklif yapılırken, görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin yeni sezon için listesinde iki önemli teknik adam daha bulunuyor.
REAL MADRID'LE İSMİ ANILIYOR
Bu isimler Hırvatistan'ın başında yer alan Zlatko Dalic ve son olarak Dortmund'u çalıştıran Lucian Favre… Eğer Löw ikna edilemezse hemen diğer adaylarla temas sağlanacağı öğrenildi. Alman hocaya özellikle Real Madrid'in ilgi gösterdiği öne sürülüyor.
DALIC'İ SEZON BAŞI DA İSTEDİ
Başkan Ali Koç sezon başında Erol Bulut'tan önce Zlatko Dalic'e teklif yapmıştı. Ancak başarılı hoca o dönem Hırvatistan'ı çalıştırdığı için teklifi reddetmişti.
Ancak Dalic bu kez Euro 2020 sonrasında görevinden ayrılacağı için Fener'e daha sıcak bakabilir.
TARAFTAR ARTIK ONU İSTEMİYOR
Erol Bulut'un Beşiktaş derbisinde 85 dakika savunma ağırlıklı futbol tercih etmesi taraftarları adeta çıldırttı. Sosyal medyada "Artık git" yorumları yapıldı.
Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde çıktığı 34 maçta 21 galibiyet alabildi. 8 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.
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