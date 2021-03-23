ÖNCE SEÇİM SONRA TEKNİK ADAM

Takvim'in haberine göre; Haziran ayındaki seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan Başkan Koç ardından takımı dünyaca ünlü ve kariyerli bir isme teslim edecek. Listenin ilk sırasında Joachim Löw yer alıyor.