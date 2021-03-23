23 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan yönetime şok Erol Bulut raporu! "Takımda ağırlığı yok"

Spor Toto Süper Lig'de 31 hafta geride kalırken Fenerbahçe'nin 7 mağlubiyeti bulunuyor. Sarı-lacivertliler 7 mağlubiyetin 6'sını ise sahasında ald��. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Kanarya'da teknik direktör Erol Bulut eleştirilirken, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun ise yönetime şok bir rapor sunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan yönetime şok Erol Bulut raporu! Takımda ağırlığı yok
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen 'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan yönetime şok Erol Bulut raporu! Takımda ağırlığı yok

Teknik direktör 'un yönetiminde iniş çıkışlı bir grafik çizen sarı lacivertlilerde sular durulmuyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan yönetime şok Erol Bulut raporu! Takımda ağırlığı yok

Alınan kötü sonuçlar sonrası eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör 'un sezon sonu gönderilmesi de gündemde.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan yönetime şok Erol Bulut raporu! Takımda ağırlığı yok

Tüm bu yaşanan kötü sonuçlar sonrası Sportif Direktör 'nun geçtiğimiz günlerde 'la ilgili yönetime bir rapor sunduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan yönetime şok Erol Bulut raporu! Takımda ağırlığı yok

İddialara göre Belözoğlu'nun sunduğu raporda genç hoca ile ilgili şok ifadeler yer aldı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan yönetime şok Erol Bulut raporu! Takımda ağırlığı yok

'in haberine göre; Belözoğlu'nun Bulut'la ilgili olarak, "Futbolcularla iletişimi zayıf. Kendisini iyi ifade edemiyor. Özellikle bazı yabancı futbolcular üzerinde ağırlığı yok. Takımla arasında kopukluk var" dediği belirlendi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan yönetime şok Erol Bulut raporu! Takımda ağırlığı yok

Belözoğlu'nun çok eleştiri alan futbol tarzı için de, "Baskı hissettiği için skor odaklı plan belirledi. Ancak bu plan hem kadro yapısına hem de kulübün gerçeklerine ters geliyor" ifadesini kullandığı öğrenildi.

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