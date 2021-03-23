23 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın hocası açıkladı! Transferde...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de göstermiş olduğu performansla göz dolduran genç file bekçisi Altay Bayındır için, eski hocası Mustafa Kaplan övgü dolu sözlerde bulundu. Kaplan ayrıca genç file bekçisi hakkında flaş transfer itirafında bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın hocası açıkladı! Transferde...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 Giriş Tarihi: 23.03.2021

ile oynanan maçta yaptığı üst üste kurtarışlarla takımını ayakta tutan isim olan 'nin genç kalecisi Bayındır, derbiye damga vurdu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın hocası açıkladı! Transferde...

Performansıyla göz dolduran başarılı eldiven, yaşanan 2 puan kayıp nedeniyle büyük üzüntü yaşadı ve bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın hocası açıkladı! Transferde...

'de yardımcı antrenör , 22 yaşındaki file bekçisinin yanına giderek teselli etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın hocası açıkladı! Transferde...

Genç yaşına rağmen 'nın en önemli isimleri arasında bulunan Bayındır, gelişimini sürdürerek 'a yükselme başarısı gösterdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın hocası açıkladı! Transferde...

Taraftarın sevgilisi konumunda bulunan genç eldivenin 'deki geleceği merak konusu oldu. kulüplerinin radarında olan 'ın eski hocasından flaş transfer sözleri geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın hocası açıkladı! Transferde...

22 yaşındaki genç eldiveni, güvenip ilk kez 'nde şans veren hocası , eski oyuncusu hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

İşte o açıklamalar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın hocası açıkladı! Transferde...

'a konuşan , "'ne geldiğim dönem takım çok sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Yardımcım 'ya 'Ben kalede 'ı oynatacağım. Düşersek Altay ile düşelim.' dedim. Altay'ı oynattığım için eleştiriler alıyordum."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın hocası açıkladı! Transferde...

"BİR DAHA 6 GOL YİYEBİLİRSİN"
"'dan 6 gol yediği maçın ardından 'ı yanıma çağırdım. 'Bir daha 6 gol yiyebilirsin. Sana güveniyorum.' dedim. Bu güvenin karşılığını verdi. Ben bu maçtan sonra Altay'ı oynatmasam belki şimdi çok başka şeyler konuşabilirdik."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın hocası açıkladı! Transferde...

"O dönem Kayseri deplasmanında bir maçımız vardı. Belçika'dan Anderlecht ve Standard Liege'in scout ekipleri 'ı izlemeye geldi. O dönemde Alman ekipleri de takip ediyordu."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın hocası açıkladı! Transferde...

"BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR DE İSTEDİ"
O dönem ve Başakşehir'in de 'ı istediğini belirten Kaplan, " forması giyerken bile takımlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. 'nin istediği dönem Beşiktaş ve Başakşehir de Altay'ı istedi."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın hocası açıkladı! Transferde...

"İSPANYA VE İNGİLTERE TAKIMLARININ TAKİBİNDE"
Transfer açıklamasında bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Bu dönemde 'ı İspanya ve İngiltere'den takımların yakından takip ettiğini biliyorum. Önü çok açık bir kaleci. 'da çok iyi bir takımda oynayacak." dedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın hocası açıkladı! Transferde...

"ÖZEL İDMANLAR YAPTIK"
'nde ilk kez 'a şans veren eski hocası şöyle konuştu: "İdmanlardan sonra Altay'la oyun kurma konusunda özel çalışmalar yapıyorduk. Yan topları da çalışıyorduk. Yan topları, ayak tekniği ve topla ilişkisi çok iyi. Önündeki oyuncuları iyi oynatıyor. Takımının ileri uçtaki ismine bile etki yapabiliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın hocası açıkladı! Transferde...

"VOLKAN'IN KATKISI BÜYÜK"
"'ın dönemindeki başarısında 'in etkisi çok büyük. Volkan Demirel'in tecrübesinden faydalanıyor. Bu bence çok önemli. Daha iyi olacak."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın hocası açıkladı! Transferde...

Bayındır'ın ile olan sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında bitiyor. 22 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 13.5 milyon euro.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın hocası açıkladı! Transferde...

'nin genç file bekçisi Bayındır, bu sezon Süper Lig'de Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 29 maçta, kalesinde 28 gol gördü. Başarılı eldiven 9 karşılaşmayı gol yemeden tamamlamayı başardı.

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