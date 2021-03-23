Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın hocası açıkladı! Transferde...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de göstermiş olduğu performansla göz dolduran genç file bekçisi Altay Bayındır için, eski hocası Mustafa Kaplan övgü dolu sözlerde bulundu. Kaplan ayrıca genç file bekçisi hakkında flaş transfer itirafında bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Beşiktaş ile oynanan maçta yaptığı üst üste kurtarışlarla takımını ayakta tutan isim olan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, derbiye damga vurdu.
Performansıyla göz dolduran başarılı eldiven, yaşanan 2 puan kayıp nedeniyle büyük üzüntü yaşadı ve bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı.
Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel, 22 yaşındaki file bekçisinin yanına giderek teselli etti.
Genç yaşına rağmen Kanarya'nın en önemli isimleri arasında bulunan Altay Bayındır, gelişimini sürdürerek A Milli Takım'a yükselme başarısı gösterdi.
Taraftarın sevgilisi konumunda bulunan genç eldivenin Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu oldu. Avrupa kulüplerinin radarında olan Altay'ın eski hocasından flaş transfer sözleri geldi.
22 yaşındaki genç eldiveni, güvenip ilk kez Ankaragücü'nde şans veren hocası Mustafa Kaplan, eski oyuncusu hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
İşte o açıklamalar...
Akşam'a konuşan Mustafa Kaplan, "Ankaragücü'ne geldiğim dönem takım çok sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Yardımcım Erhan Namlı'ya 'Ben kalede Altay'ı oynatacağım. Düşersek Altay ile düşelim.' dedim. Altay'ı oynattığım için eleştiriler alıyordum."
"BİR DAHA 6 GOL YİYEBİLİRSİN"
"Galatasaray'dan 6 gol yediği maçın ardından Altay'ı yanıma çağırdım. 'Bir daha 6 gol yiyebilirsin. Sana güveniyorum.' dedim. Bu güvenin karşılığını verdi. Ben bu maçtan sonra Altay'ı oynatmasam belki şimdi çok başka şeyler konuşabilirdik."
"O dönem Kayseri deplasmanında bir maçımız vardı. Belçika'dan Anderlecht ve Standard Liege'in scout ekipleri Altay'ı izlemeye geldi. O dönemde Alman ekipleri de takip ediyordu."
"BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR DE İSTEDİ"
O dönem Beşiktaş ve Başakşehir'in de Altay'ı istediğini belirten Kaplan, "Ankaragücü forması giyerken bile Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'nin istediği dönem Beşiktaş ve Başakşehir de Altay'ı istedi."
"ÖZEL İDMANLAR YAPTIK"
Ankaragücü'nde ilk kez Altay'a şans veren eski hocası Mustafa Kaplan şöyle konuştu: "İdmanlardan sonra Altay'la oyun kurma konusunda özel çalışmalar yapıyorduk. Yan topları da çalışıyorduk. Yan topları, ayak tekniği ve topla ilişkisi çok iyi. Önündeki oyuncuları iyi oynatıyor. Takımının ileri uçtaki ismine bile etki yapabiliyor.
"VOLKAN'IN KATKISI BÜYÜK"
"Altay'ın Fenerbahçe dönemindeki başarısında Volkan Demirel'in etkisi çok büyük. Volkan Demirel'in tecrübesinden faydalanıyor. Bu bence çok önemli. Daha iyi olacak."
Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında bitiyor. 22 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 13.5 milyon euro.
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig'de Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 29 maçta, kalesinde 28 gol gördü. Başarılı eldiven 9 karşılaşmayı gol yemeden tamamlamayı başardı.
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