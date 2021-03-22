22 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Onu forvet oynat daha iyi"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül'den çok çarpıcı bir yorum geldi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)


Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a flaş eleştiri! Onu forvet oynat daha iyi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.03.2021

Dün gece iki ekibin de takım presiyle öncelikle birbirlerini oynatmamaya çalıştıkları bir ilk yarı izledik. 'ın oturmuş kadrosuyla biraz daha aktif olduğu gözleniyordu.

Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a flaş eleştiri! Onu forvet oynat daha iyi

F.Bahçe alanları iyi kapatıyor, rakibinin organize atak girişimleri yapmasına izin vermiyordu. Geride ve orta alanda kazandıkları toplarda zaman zaman tehlike yaratacak ortam yakalanıyordu. Ama sezon başından beri olmayan takımın ileri 3'lüsü dün de ortada yoktu. Bu yarıda 'ın iki önemli fırsatında başarılıydı.

Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a flaş eleştiri! Onu forvet oynat daha iyi

İkinci yarı başında F.Bahçe duran toptan skor dezavantajına düştü. morallendi, etkili ataklara başladı. 2 mükemmel kurtarışla takımı oyunda tuttu. Sonra F.Bahçe riskleri göze alarak oyunu karşı alana yıktı. Bu bölümü Beşiktaş doğru oynamadı. da oyunu okuyamadı.

Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a flaş eleştiri! Onu forvet oynat daha iyi

F.Bahçe'nin bu aşırı riskli oyununa karşı, geniş alanı değerlendirecek en önemli isim kulübedeki N'Koudou idi. , çıkarken oyuna 'i almalıydı. Sonra da N'Koudou'yu veya ile daha erken değiştirmeliydi.

Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a flaş eleştiri! Onu forvet oynat daha iyi

Bunları yapılmayınca F.Bahçe, Ozan'ın mükemmel golüyle beraberliği yakaladığı gibi son dakikalarda maçı da kazanabilirdi. Sahanın yıldızı , son dakikalarda yine muhteşem bir kurtarış yapmasa mağlup da bitirebilirdi.

Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a flaş eleştiri! Onu forvet oynat daha iyi

sezon başından beri devam eden hatalarına dün bir yenisini daha ekledi. İlk 11'de veya Ozan olmalıydı. Samatta ile 'nın ayakta duracak halleri yok. Zaten ligimizdeki en kötü santrforlar F.Bahçe'de…

Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a flaş eleştiri! Onu forvet oynat daha iyi

İddia ediyorum bugüne kadar hiç oynamamış olsa da Ozan'ı santrfor koy, hiç olmazsa adam geçer, pres yapar. F.Bahçe'de 'ın dışında en çok Caner'i beğendim…

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