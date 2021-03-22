Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Onu forvet oynat daha iyi"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül'den çok çarpıcı bir yorum geldi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)
Dün gece iki ekibin de takım presiyle öncelikle birbirlerini oynatmamaya çalıştıkları bir ilk yarı izledik. Beşiktaş'ın oturmuş kadrosuyla biraz daha aktif olduğu gözleniyordu.
F.Bahçe alanları iyi kapatıyor, rakibinin organize atak girişimleri yapmasına izin vermiyordu. Geride ve orta alanda kazandıkları toplarda zaman zaman tehlike yaratacak ortam yakalanıyordu. Ama sezon başından beri olmayan takımın ileri 3'lüsü dün de ortada yoktu. Bu yarıda Beşiktaş'ın iki önemli fırsatında Altay başarılıydı.
İkinci yarı başında F.Bahçe duran toptan skor dezavantajına düştü. Beşiktaş morallendi, etkili ataklara başladı. Altay 2 mükemmel kurtarışla takımı oyunda tuttu. Sonra F.Bahçe riskleri göze alarak oyunu karşı alana yıktı. Bu bölümü Beşiktaş doğru oynamadı. Sergen Yalçın da oyunu okuyamadı.
Bunları yapılmayınca F.Bahçe, Ozan'ın mükemmel golüyle beraberliği yakaladığı gibi son dakikalarda maçı da kazanabilirdi. Sahanın yıldızı Altay, son dakikalarda yine muhteşem bir kurtarış yapmasa mağlup da bitirebilirdi.
Erol Bulut sezon başından beri devam eden hatalarına dün bir yenisini daha ekledi. İlk 11'de Mert Hakan veya Ozan olmalıydı. Samatta ile Valencia'nın ayakta duracak halleri yok. Zaten ligimizdeki en kötü santrforlar F.Bahçe'de…
İddia ediyorum bugüne kadar hiç oynamamış olsa da Ozan'ı santrfor koy, hiç olmazsa adam geçer, pres yapar. F.Bahçe'de Altay'ın dışında en çok Caner'i beğendim…
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