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Fenerbahçe'de Diego Perotti İstanbul'a geldi!

Perotti'den haber var! Yıldız oyuncu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.03.2021

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve uzun süreli sakatlık yaşayan Diego Perotti, İstanbul'a geldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Diego Perotti sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor. Sezonun ilk yarısındaki derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Finlandiya'da ameliyat olan Arjantinli yıldız, geçirdiği operasyonun ardından ülkesinde rehabilitasyon çalışmalarını sürdürdü. Tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Diego Perotti bireysel çalışmalarına devam edecek.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıkan yıldız oyuncu, 3 gollük katkı sağladı.

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