Fenerbahçe'de Ankaragücü'nden transfer olan ve sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana başarılı bir form grafiği çizen Altay Bayındır, son olarak 31. haftada oynanan Beşiktaş derbisinde de takımının puan kazanmasında başrol oynayan oyuncular arasında yer aldı. 22 yaşındaki file bekçisiyle ilgili flaş bir istatistik de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)