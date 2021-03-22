22 Mart 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Diego Perotti İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve uzun süreli sakatlık yaşayan Diego Perotti, İstanbul'a geldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Diego Perotti sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor. Sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Finlandiya'da ameliyat olan Arjantinli yıldız, geçirdiği operasyonun ardından ülkesinde rehabilitasyon çalışmalarını sürdürdü. Tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Diego Perotti bireysel çalışmalarına devam edecek.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıkan yıldız oyuncu, 3 gollük katkı sağladı.
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