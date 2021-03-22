Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de derbinin yıldızıydı! Altay Bayındır'ın o istatistiği...

Fenerbahçe'de Ankaragücü'nden transfer olan ve sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana başarılı bir form grafiği çizen Altay Bayındır, son olarak 31. haftada oynanan Beşiktaş derbisinde de takımının puan kazanmasında başrol oynayan oyuncular arasında yer aldı. 22 yaşındaki file bekçisiyle ilgili flaş bir istatistik de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe kalesine geçtiği günden beri kendisini sürekli geliştiren Altay Bayındır, takımın en öne çıkan isimleri arasında bulunuyor.

Bu sezon Süper Lig'de üstün performansıyla adından söz ettiren Altay, A Milli Takımın Hollanda ve Letonya kadrosuna seçilme başarısı gösterdi.

KRİTİK MAÇLARIN KAZANILMASINDA BAŞROL OYNADI!

Ajansspor'un derlediği habere göre, sarı lacivertlilerin Süper Lig'de 59 puan toplayıp şampiyonluk yarışının hala içinde yer almasında 22 yaşındaki file bekçisinin etkisi büyük oldu.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Denizlispor, Fatih Karagümrük, Hatayspor evinde Alanyaspor maçları başta olmak üzere kalesinde devleşen Altay Bayındır, takımının karşılaşmaları kazanmasında başrol oynadı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNE DAMGA VURDU!

Fenerbahçe adına sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Vodafone Park'ta 1-1 berabere biten karşılaşmada yine Altay Bayındır maçı kurtaran adam oldu. Siyah beyazlılara karşı 6 kurtarış, 1 yumruklama yapan 22 yaşındaki genç eldiven takımını maçın içinde tutarak 1 puan alınmasını sağladı.