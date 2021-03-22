22 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de derbinin yıldızıydı! Altay Bayındır'ın o istatistiği...

Fenerbahçe'de Ankaragücü'nden transfer olan ve sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana başarılı bir form grafiği çizen Altay Bayındır, son olarak 31. haftada oynanan Beşiktaş derbisinde de takımının puan kazanmasında başrol oynayan oyuncular arasında yer aldı. 22 yaşındaki file bekçisiyle ilgili flaş bir istatistik de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de derbinin yıldızıydı! Altay Bayındır'ın o istatistiği...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.03.2021

kalesine geçtiği günden beri kendisini sürekli geliştiren , takımın en öne çıkan isimleri arasında bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de derbinin yıldızıydı! Altay Bayındır'ın o istatistiği...

Bu sezon Süper Lig'de üstün performansıyla adından söz ettiren Altay, A Milli Takımın Hollanda ve Letonya kadrosuna seçilme başarısı gösterdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de derbinin yıldızıydı! Altay Bayındır'ın o istatistiği...

KRİTİK MAÇLARIN KAZANILMASINDA BAŞROL OYNADI!
Ajansspor'un derlediği habere göre, sarı lacivertlilerin Süper Lig'de 59 puan toplayıp şampiyonluk yarışının hala içinde yer almasında 22 yaşındaki file bekçisinin etkisi büyük oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de derbinin yıldızıydı! Altay Bayındır'ın o istatistiği...

'nin deplasmanda Denizlispor, Fatih Karagümrük, Hatayspor evinde Alanyaspor maçları başta olmak üzere kalesinde devleşen , takımının karşılaşmaları kazanmasında başrol oynadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de derbinin yıldızıydı! Altay Bayındır'ın o istatistiği...

BEŞİKTAŞ DERBİSİNE DAMGA VURDU!
adına sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Vodafone Park'ta 1-1 berabere biten karşılaşmada yine maçı kurtaran adam oldu. Siyah beyazlılara karşı 6 kurtarış, 1 yumruklama yapan 22 yaşındaki genç eldiven takımını maçın içinde tutarak 1 puan alınmasını sağladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de derbinin yıldızıydı! Altay Bayındır'ın o istatistiği...

147 KURTARIŞA İMZA ATTI!
bu sezon 29 maça çıkıp 28 golü kalesinde gördü. 9 karşılaşmada gol yemeyen genç file bekçisi, kalesinde toplam 147 kurtarışa imza attı. Geçen sezon ise 32 maçta 140 kurtarış yapan 22 yaşındaki file bekçisi 44 gol yemiş, 5 maçta kalesinde gol görmemişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de derbinin yıldızıydı! Altay Bayındır'ın o istatistiği...

'ın ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunurken sarı lacivertli kulübün efsane kaleci arasına yer alan Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel olma yolunda Altay Bayındır hızla ilerliyor.

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