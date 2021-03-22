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Fenerbahçe'de Mesut Özil İngiltere'de gündem oldu!

İngiltere'de gündem oldu! Mesut Özil...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 Giriş Tarihi: 22.03.2021

Fenerbahçe'nin devre arasında Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil, İngiltere'de gündem oldu. Ada'nın ünlü gazetecisi, deneyimli oyuncu hakkında şok sözler sarf etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesinin ardından sarı lacivertlilerin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, İngiltere'de gündem oldu.

İngiltere'nin ünlü gazetecilerinden Piers Morgan, Mesut Özil hakkında flaş ifadeler kullandı.

"MESUT ÖZİL'İN SON 5 YILINDAN DAHA İYİ"

Piers Morgan, Arsenal'in Mesut Özil yerine 'den kiraladığı Martin Odegaard ile ilgili övgü dolu sözler kullanırken ''Bu adam, Mesut Özil'in son 5 yılda gösterdiği performanstan daha iyi! Müthiş bir yetenek, harika bir iş azmi ve mentalitesi var. Arsenal, Odegaard'ın acilen bonservisini almalı.'' dedi.

"MESUT'UN EN İYİ HALİNİ HATIRLATIYOR"

Arsenal taraftarları da Odegaard'ın performansını oldukça beğenirken ''Eğer Odegaard'ı almazsak Avrupa'da başka bir takım onu alacak. Hemen almalıyız! Mesut Özil'den beklediğimiz her şeyi o yapıyor. Mesut'un en iyi halini hatırlatıyor.'' değerlendirmelerini yaptı.

Arsenal, Londra derbisinde karşısında 3-0 geriye düşse de maçı 3-3'e getirmeyi başarmıştı. Karşılaşmanın ardından Martin Odegaard, maçın en iyi oyuncuları arasında gösterilmişti.

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