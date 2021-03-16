16 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi kaybedilirse kıyamet kopacak! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

Derbi kaybedilirse kıyamet kopacak! Bulut ve Belözoğlu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.03.2021

G.Birliği yenilgisi Fenerbahçe camisında büyük şoka neden oldu. Yönetim başarısız sonuçların nedenini ortaya çıkarmak için önceki gece ve dün toplantı üstüne toplantı yaptı.

Emre Belözoğlu ve 'tan kapsamlı rapor istendi. Başkan ve kurmayları hoca değişikliği de dahil olmak üzere birçok tedbir üzerinde çalışıyor. Şu anki tabloya göre derbisine kadar radikal adım atılmayacak. Ancak eğer derbi kaybedilirse işte o zaman deyim yerindeyse adeta kıyamet kopacak.

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'a kaybedilmesi halinde teknik direktör değişikliğinin yanı sıra, bazı futbolcular kadro dışı bırakılacak ve üst limitten para cezalarına çarptırılacak. Erol Bulut ile yolların ayrılması ihtimaline karşı düşünülen ilk isim . Ancak Alman hocanın temmuz ayından önce gelemeyecek olması düşündürüyor.

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