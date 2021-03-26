26 Mart 2021, Cuma

BASKETBOL

Olympiakos 71 - 76 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 Giriş Tarihi: 26.03.2021

THY EuroLeague'in 31. haftasında ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, tamamını üstün götürdüğü maçta rakibini 76-71 mağlup etti. İşte detaylar...

THY EuroLeague'in 31. haftasında ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, tamamını üstün götürdüğü maçta rakibini 76-71 mağlup etti.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Olympiakos 11 - 20 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT: Olympiakos 27 - 43 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT: Olympiakos 49 - 58 Fenerbahçe Beko

4. PERİYOT: Olympiakos 71 - 76 Fenerbahçe Beko

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