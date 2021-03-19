19 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Pelkas'tan Erol Bulut'a flaş öneri!

Pelkas'tan Bulut'a flaş öneri!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.03.2021

'nin Yunan ismi Pelkas, ile bire bir görüşme yaptı. Yunan oyuncu, “Forvet arkasında kendimi çok daha rahat hissediyorum” dedi. ()

Forvet arkası yerine sol kanatta oynatılması eleştiri konusu olan 'ın Teknik Direktörü ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Yunan oyuncunun Erol Bulut'a, "Kendimi forvet arkasında çok daha rahat hissediyorum. Sol kanat yerine ortada oynamak her zaman verimimi arttırmıştır" dediği öğrenildi. Bu arada dün bir açıklama yapan Pelkas, "Şampiyonluk noktasında her zaman inancımız var. Bazen ağaca değil ormana bakmak gerek. Derbiyi kazanmak istiyoruz. Yeni hoca ve yeni oyuncular bana göre iyi bir çözüm değil. Derbide sahada savaşan bir Fenerbahçe olacak. Bunu herkes görecek"w ifadelerini kullandı. ()
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