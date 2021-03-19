19 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un alternatifleri belli oldu! Joachim Löw ve Zlatko Dalic

F.Bahçe ikiye bölündü! Hangisi gelecek?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.03.2021

'de ’un derbi sonrası kaderi netleşecek. Ancak yönetim her türlü sonuca rağmen yola onunla devam etmeyecek. İki hocadan biri gelecek. ()

'de G.Birliği önünde alınan yenilgi bardağı taşırdı! Yönetim, Teknik Direktör ile önümüzdeki sezon devam etmeyecek. Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezon yeni hocasıyla mücadele edecek. Yönetimin önceliği ise 'nı bırakacağını açıklayan .

Fener gelecek cevabı bekliyor

'un Alman teknik adama teklifi ilettiği ve tecrübeli hocadan gelecek cevabı beklemeye geçtiği öğrenildi. Löw'ün alternatifi ise Hırvat Milli Takımı'nı çalıştıran

Milli Takım nedeniyle olmadı

Bilindiği gibi Fenerbahçe, tecrübeli hocayla daha önce temasa geçmiş ama Hırvat Milli Takımı'nı çalıştırdığı için transfer gerçekleşmemişti… Bu yaz o da milli takımı bırakabilir.

Kalma ihtimali ortadan kalktı

Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut derbisini kaybederse sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak. Bulut, hafta sonu kazansa bile sezon sonu yollar ayrılacak. (Takvim)
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