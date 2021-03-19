19 Mart 2021, Cuma
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Fener gelecek cevabı bekliyor
Ali Koç'un Alman teknik adama teklifi ilettiği ve tecrübeli hocadan gelecek cevabı beklemeye geçtiği öğrenildi. Löw'ün alternatifi ise Hırvat Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic…
Milli Takım nedeniyle olmadı
Bilindiği gibi Fenerbahçe, tecrübeli hocayla daha önce temasa geçmiş ama Hırvat Milli Takımı'nı çalıştırdığı için transfer gerçekleşmemişti… Bu yaz o da milli takımı bırakabilir.
Kalma ihtimali ortadan kalktı
Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut Beşiktaş derbisini kaybederse sezon sonuna kadar takımı Emre Belözoğlu çalıştıracak. Bulut, hafta sonu kazansa bile sezon sonu yollar ayrılacak. (Takvim)
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un alternatifleri belli oldu! Joachim Löw ve Zlatko Dalic
Fenerbahçe'de Erol Bulut’un derbi sonrası kaderi netleşecek. Ancak yönetim her türlü sonuca rağmen yola onunla devam etmeyecek. İki hocadan biri gelecek. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de G.Birliği önünde alınan yenilgi bardağı taşırdı! Yönetim, Teknik Direktör Erol Bulut ile önümüzdeki sezon devam etmeyecek. Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezon yeni hocasıyla mücadele edecek. Yönetimin önceliği ise Alman Milli Takımı'nı bırakacağını açıklayan Joachim Löw.
Fener gelecek cevabı bekliyor
Ali Koç'un Alman teknik adama teklifi ilettiği ve tecrübeli hocadan gelecek cevabı beklemeye geçtiği öğrenildi. Löw'ün alternatifi ise Hırvat Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic…
Milli Takım nedeniyle olmadı
Bilindiği gibi Fenerbahçe, tecrübeli hocayla daha önce temasa geçmiş ama Hırvat Milli Takımı'nı çalıştırdığı için transfer gerçekleşmemişti… Bu yaz o da milli takımı bırakabilir.
Kalma ihtimali ortadan kalktı
Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut Beşiktaş derbisini kaybederse sezon sonuna kadar takımı Emre Belözoğlu çalıştıracak. Bulut, hafta sonu kazansa bile sezon sonu yollar ayrılacak. (Takvim)
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