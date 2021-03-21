Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kaleciler konuştu! Önce Ersin Destanoğlu sonra Altay Bayındır...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleye Ersin Destanoğlu ve Altay Bayındır'ın performansı damga vurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş-Fenerbahçe derbi haberleri
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maça kaleciler damga vurdu. İki takımın file bekçisi kritik anlarda sahne aldı.
ERSİN AÇIYI İYİ KAPATTI!
İlk olarak Osayi-Samuel defansın arkasına yaptığı koşuyla kaleciyle karşıya kaldı ancak Ersin Destanoğlu açıyı iyi kapatarak gole izin vermedi.
ALTAY'DAN ÜST ÜSTE 2 KURTARIŞ!
Öte yandan Fenerbahçe'de Altay Bayındır yaptığı üst üste 2 kurtarışla Beşiktaşlı futbolculara geçit vermedi. Vincent Aboubakar'ın şutunda sağına uzanarak topu kornere çelen 22 yaşındaki file bekçisi, Atiba'nın yerden şutunda güzel bir refleksle topa sahip oldu.
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