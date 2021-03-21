Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleye Ersin Destanoğlu ve Altay Bayındır'ın performansı damga vurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş-Fenerbahçe derbi haberleri

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maça kaleciler damga vurdu. İki takımın file bekçisi kritik anlarda sahne aldı.

ERSİN AÇIYI İYİ KAPATTI!

İlk olarak Osayi-Samuel defansın arkasına yaptığı koşuyla kaleciyle karşıya kaldı ancak Ersin Destanoğlu açıyı iyi kapatarak gole izin vermedi.

ALTAY'DAN ÜST ÜSTE 2 KURTARIŞ!

Öte yandan Fenerbahçe'de Altay Bayındır yaptığı üst üste 2 kurtarışla Beşiktaşlı futbolculara geçit vermedi. Vincent Aboubakar'ın şutunda sağına uzanarak topu kornere çelen 22 yaşındaki file bekçisi, Atiba'nın yerden şutunda güzel bir refleksle topa sahip oldu.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ