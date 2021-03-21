21 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kaleciler konuştu! Önce Ersin Destanoğlu sonra Altay Bayındır...

Derbide kaleciler konuştu! Önce Ersin sonra Altay...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleye Ersin Destanoğlu ve Altay Bayındır'ın performansı damga vurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş-Fenerbahçe derbi haberleri

ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maça kaleciler damga vurdu. İki takımın file bekçisi kritik anlarda sahne aldı.

ERSİN AÇIYI İYİ KAPATTI!

İlk olarak Osayi-Samuel defansın arkasına yaptığı koşuyla kaleciyle karşıya kaldı ancak Ersin Destanoğlu açıyı iyi kapatarak gole izin vermedi.

ALTAY'DAN ÜST ÜSTE 2 KURTARIŞ!

Öte yandan Fenerbahçe'de Altay Bayındır yaptığı üst üste 2 kurtarışla Beşiktaşlı futbolculara geçit vermedi. Vincent Aboubakar'ın şutunda sağına uzanarak topu kornere çelen 22 yaşındaki file bekçisi, Atiba'nın yerden şutunda güzel bir refleksle topa sahip oldu.

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