Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'deki gerçekler ortaya çıktı! Erol Bulut'un sorunu...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular arasındaki gerçekler ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kadıköy'de önceki gün Gençlerbirliği'ne karşı alınan yenilgi Erol Bulut'u eleştiri oklarının hedefine koyarken, Fenerbahçe'deki birçok gerçek de ortaya çıkmaya başladı.
Sezon başından bu yana futbolcularıyla iletişim sıkıntısı yaşadığı konuşulan Bulut'un öğrencileriyle mesafeli duruşu sahaya da yansıdı. Sportif direktör Emre Belözoğlu ile Selçuk Şahin ve teknik kadrodaki Volkan Demirel, bu konuda devreye girdi, oyuncuların şikayetlerini ve beklentilerini dinleyen isimlerdi.
Fotomaç'ın haberine göre, Bulut ile mesafeli olan futbolcuların büyük çoğunluğu kendi aralarındaki konuşmalarda genç hocayı sevmediklerini dahi dile getirmeye başladı.
OYUNCULAR İSYANDA!
46 yaşındaki teknik adamla yola devam etmek istemeyen Fenerbahçeli oyuncular, sezon başından bu yana ilk 11 konusunda da istikrar sağlanmamasına tepki gösteriyor. 11'de oynayıp, sonraki haftada yedek kulübesine çekilen futbolcular, kendilerine ikna edici bir gerekçe sunulmamasına isyan ediyor.
Kendisini hazır hisseden birçok futbolcu, neden 11'de şans bulamadığı konusunda teknik heyetten bilgi almak istiyor. Ancak genç hoca, küsme noktasına gelen isimlerle ne takım içinde ne de özel konuşuyor. Onlara kadroya girememesinin sebeplerini açıklamıyor, motive edici sözler de sarf etmiyor.
GUSTAVO KORKUSU!
Fenerbahçeli futbolcuların Gençlerbirliği maçının 11'ine de şaşırdıkları öğrenildi. Trabzon ve Konya maçlarında Sosa ve Mert Hakan ile orta sahada mücadele eden sarı-lacivertliler, bu ikiliyle birlikte önlerinde Pelkas'ın olmasını bekliyordu.
Sakatlıktan çıkan Gustavo'yu kulübede oturttuğu için eleştirileceğini düşünen Erol Bulut, bu karşılaşmada farklı dizilişler yapmak zorunda kaldı.
Önceki maçlarda oyunun iki yönünü kullanan Mert, kimi zaman 10 numara, kimi zaman da sol kanatta oynadı. 10 numara pozisyonunda skora büyük katkı sağlayan Pelkas, oyunun genelinde solda görev yaptı.
Beklentileri karşıladıkları pozisyonların dışında oynayan Mert ve Pelkas, önceki maçların aksine Gençlerbirliği karşısında istenileni veremedi.
KÜSLERDEN BİRİ FERDİ
Valencia'nın cezalı olduğu haftada 11'de oynama ihtimali bulunan isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu'ydu. A Milli Takım ile Hollanda arasında tercih yapması beklenen 21 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de fazla süre alamamasına rağmen Portakallar'ın U21 takımına davet edildi.
Daha fazla süre almak istediğini teknik heyete dile getiren genç oyuncunun bu nedenle küskün olduğu öğrenildi.
OYUNDAN ALINAN EL KOL YAPIYOR!
Haftalar ilerledikçe Süper Lig'de heyecan artarken, gerginlikleri futbolcuların yüzlerine de yansıyor. Fenerbahçe'de geçmiş haftalardan bugüne kadar sırasıyla Caner Erkin, Pelkas, Thiam ve Mesut Özil, oyundan alındıkları maçlarda teknik direktör Erol Bulut'a tepki göstermişti.
THIAM GERÇEĞİ
Tam 9 hafta 11'de oynayan ve bu süreçte 5 gol, 2 asistlik performansla Fenerbahçe'nin en etkili isimlerinden olan Mame Thiam, 24. haftadaki Galatasaray maçında kulübeye çekilmişti. Formda olduğu dönemde derbide oynatılmayan Senegalli yıldız, sonraki 6 maçın 5'inde de tekrar 11'deki yerini aldı.
Son haftalarda performansı nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Thiam'ın derbide kendisini kesen ve hiçbir konuşma yapan Erol Bulut'a karşı o günden bu yana tepkili olduğu ortaya çıktı.
Sedat Hardal
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