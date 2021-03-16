16 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'deki gerçekler ortaya çıktı! Erol Bulut'un sorunu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular arasındaki gerçekler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'deki gerçekler ortaya çıktı! Erol Bulut'un sorunu...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 Giriş Tarihi: 16.03.2021

'de önceki gün 'ne karşı alınan yenilgi 'u eleştiri oklarının hedefine koyarken, 'deki birçok gerçek de ortaya çıkmaya başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'deki gerçekler ortaya çıktı! Erol Bulut'un sorunu...

Sezon başından bu yana futbolcularıyla iletişim sıkıntısı yaşadığı konuşulan Bulut'un öğrencileriyle mesafeli duruşu sahaya da yansıdı. Sportif direktör ile ve teknik kadrodaki , bu konuda devreye girdi, oyuncuların şikayetlerini ve beklentilerini dinleyen isimlerdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'deki gerçekler ortaya çıktı! Erol Bulut'un sorunu...

Fotomaç'ın haberine göre, Bulut ile mesafeli olan futbolcuların büyük çoğunluğu kendi aralarındaki konuşmalarda genç hocayı sevmediklerini dahi dile getirmeye başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'deki gerçekler ortaya çıktı! Erol Bulut'un sorunu...

OYUNCULAR İSYANDA!
46 yaşındaki teknik adamla yola devam etmek istemeyen oyuncular, sezon başından bu yana ilk 11 konusunda da istikrar sağlanmamasına tepki gösteriyor. 11'de oynayıp, sonraki haftada yedek kulübesine çekilen futbolcular, kendilerine ikna edici bir gerekçe sunulmamasına isyan ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'deki gerçekler ortaya çıktı! Erol Bulut'un sorunu...

Kendisini hazır hisseden birçok futbolcu, neden 11'de şans bulamadığı konusunda teknik heyetten bilgi almak istiyor. Ancak genç hoca, küsme noktasına gelen isimlerle ne takım içinde ne de özel konuşuyor. Onlara kadroya girememesinin sebeplerini açıklamıyor, motive edici sözler de sarf etmiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'deki gerçekler ortaya çıktı! Erol Bulut'un sorunu...

GUSTAVO KORKUSU!
futbolcuların maçının 11'ine de şaşırdıkları öğrenildi. ve maçlarında ve ile orta sahada mücadele eden sarı-lacivertliler, bu ikiliyle birlikte önlerinde 'ın olmasını bekliyordu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'deki gerçekler ortaya çıktı! Erol Bulut'un sorunu...

Sakatlıktan çıkan 'yu kulübede oturttuğu için eleştirileceğini düşünen , bu karşılaşmada farklı dizilişler yapmak zorunda kaldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'deki gerçekler ortaya çıktı! Erol Bulut'un sorunu...

Önceki maçlarda oyunun iki yönünü kullanan Mert, kimi zaman 10 numara, kimi zaman da sol kanatta oynadı. 10 numara pozisyonunda skora büyük katkı sağlayan , oyunun genelinde solda görev yaptı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'deki gerçekler ortaya çıktı! Erol Bulut'un sorunu...

Beklentileri karşıladıkları pozisyonların dışında oynayan Mert ve , önceki maçların aksine karşısında istenileni veremedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'deki gerçekler ortaya çıktı! Erol Bulut'un sorunu...

KÜSLERDEN BİRİ FERDİ
Valencia'nın cezalı olduğu haftada 11'de oynama ihtimali bulunan isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu'ydu. A Milli Takım ile Hollanda arasında tercih yapması beklenen 21 yaşındaki futbolcu, 'de fazla süre alamamasına rağmen Portakallar'ın U21 takımına davet edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'deki gerçekler ortaya çıktı! Erol Bulut'un sorunu...

Daha fazla süre almak istediğini teknik heyete dile getiren genç oyuncunun bu nedenle küskün olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'deki gerçekler ortaya çıktı! Erol Bulut'un sorunu...

OYUNDAN ALINAN EL KOL YAPIYOR!
Haftalar ilerledikçe Süper Lig'de heyecan artarken, gerginlikleri futbolcuların yüzlerine de yansıyor. 'de geçmiş haftalardan bugüne kadar sırasıyla Caner Erkin, , Thiam ve Mesut Özil, oyundan alındıkları maçlarda teknik direktör 'a tepki göstermişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'deki gerçekler ortaya çıktı! Erol Bulut'un sorunu...

THIAM GERÇEĞİ
Tam 9 hafta 11'de oynayan ve bu süreçte 5 gol, 2 asistlik performansla 'nin en etkili isimlerinden olan Mame Thiam, 24. haftadaki Galatasaray maçında kulübeye çekilmişti. Formda olduğu dönemde derbide oynatılmayan Senegalli yıldız, sonraki 6 maçın 5'inde de tekrar 11'deki yerini aldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'deki gerçekler ortaya çıktı! Erol Bulut'un sorunu...

Son haftalarda performansı nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Thiam'ın derbide kendisini kesen ve hiçbir konuşma yapan 'a karşı o günden bu yana tepkili olduğu ortaya çıktı.

Sedat Hardal

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