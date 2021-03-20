Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında 7 ismin yeri garanti
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de 7 ismin ilk 11'deki yeri garanti. Geri kalan 4 formaya ise 7 aday var. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesinde sahaya süreceği 11'i belirlemeye uğraşıyor. Genç çalıştırıcının kafasında 7 ismin yeri garanti. Kale her zamanki gibi Altay Bayındır'a emanet. Stoper ikilisi Serdar Aziz ve Szalai'nin formaları da kesin. Önlerinde Luis Gustavo yer alacak. Hücum hattında da Osayi, Enner Valencia ve Pelkas 11'de yer bulacaklar.
4 FORMAYA 12 ADAY
Kalan 4 forma için hem taktik hem performans verilerini göz önünde bulunduran Erol Bulut 12 aday arasından en doğru seçimi yapmaya çalışacak. Sağ bekte Sangare solda Caner Erkin önde. Ozan Tufan 11'e dönebilir. En uçta ise genç çalıştırıcının ilk tercihinin Samatta olması bekleniyor. Maç gününe kadar taktik idman performansına göre 11'deki isimler de değişebilir.
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