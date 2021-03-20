Fenerbahçe'de Erol Bulut'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ın fişini böyle çekecek
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, planını hazırladı. İşte deneyimli teknik adamın o taktiği... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de galibiyet planı şekilleniyor. Teknik heyetin stratejisinde ilk golü atmak ya da yememek önemli yer tutuyor.
Kadıköy'de 4-3 kaybedilen ilk karşılaşmada Beşiktaş'ın 4. dakikada öne geçmesinin rakibe büyük moral kazandırdığını hatırlatan Erol Bulut, Vodafone Park'taki mücadelede bu kez ilk golü kendisi bulmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertliler bunun için yarın savunmayı daha sağlam tutarak, öncelikle Beşiktaş'a pozisyon+gol şansı vermeyecek.
HIZLI, ETKİLİ HÜCUM
Kazanılacak toplarla geliştirilecek hızlı ataklarla ise gol bulmaya çalışılacak. İlk maçın aksine bu kez sahaya Beşiktaş'ın favori çıkacağı, evinde daha atak oynayacağı için de defansta boşluklar bırakacağı hesaplanıyor.
Teknik heyet, antrenmanlarda Osayi Samuel ve Valencia'ya bu açıkları+geniş alanları nasıl değerlendirecekleri çalıştırıldı. Defans oyuncularına ise Beşiktaş'ın Ghezzal, Aboubakar ve Larin'le nasıl gole gittiği gösterildi, nasıl durduracakları anlatıldı. (Fotomaç)
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