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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ın fişini böyle çekecek

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, planını hazırladı. İşte deneyimli teknik adamın o taktiği... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ın fişini böyle çekecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Derbi hazırlıklarını sürdüren 'de galibiyet planı şekilleniyor. Teknik heyetin stratejisinde ilk golü atmak ya da yememek önemli yer tutuyor.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ın fişini böyle çekecek

Kadıköy'de 4-3 kaybedilen ilk karşılaşmada Beşiktaş'ın 4. dakikada öne geçmesinin rakibe büyük moral kazandırdığını hatırlatan , Vodafone Park'taki mücadelede bu kez ilk golü kendisi bulmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ın fişini böyle çekecek

Sarı-lacivertliler bunun için yarın savunmayı daha sağlam tutarak, öncelikle Beşiktaş'a pozisyon+gol şansı vermeyecek.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ın fişini böyle çekecek

HIZLI, ETKİLİ HÜCUM
Kazanılacak toplarla geliştirilecek hızlı ataklarla ise gol bulmaya çalışılacak. İlk maçın aksine bu kez sahaya Beşiktaş'ın favori çıkacağı, evinde daha atak oynayacağı için de defansta boşluklar bırakacağı hesaplanıyor.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ın fişini böyle çekecek

Teknik heyet, antrenmanlarda Osayi Samuel ve Valencia'ya bu açıkları+geniş alanları nasıl değerlendirecekleri çalıştırıldı. Defans oyuncularına ise Beşiktaş'ın Ghezzal, Aboubakar ve Larin'le nasıl gole gittiği gösterildi, nasıl durduracakları anlatıldı. (Fotomaç)

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