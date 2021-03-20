Fenerbahçe'de Erol Bulut'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ın fişini böyle çekecek

Teknik heyet, antrenmanlarda Osayi Samuel ve Valencia'ya bu açıkları+geniş alanları nasıl değerlendirecekleri çalıştırıldı. Defans oyuncularına ise Beşiktaş'ın Ghezzal, Aboubakar ve Larin'le nasıl gole gittiği gösterildi, nasıl durduracakları anlatıldı. (Fotomaç)

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