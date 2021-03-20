Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin en büyük silahı Dimitris Pelkas olacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut, Yunan yıldızı serbest oynatacak. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Beşiktaş önünde en önemli silahı Dimitris Pelkas... Erol Bulut, sol kanatta verimi düşen Yunan oyuncuyu yarın özgür bırakacak. Hep istediği on numara mevkisinde forma giyecek olan Pelkas rakip yarı alanda her bölgeyi kullanabilecek, yakalayacağı fırsatları gole çevirmeye çalışacak. Ligde görev aldığı 21 maçta 5 gol+7 asiste imza atan 27 yaşındaki oyuncu, "Taraftarımızı çok üzdük. Beşiktaş'ı yenip onları sevindireceğiz. Bu gücümüz var" diyerek iddialı konuştu.

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