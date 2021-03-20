Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde güç gösterisi! İşte o istatistikler

BİREYSEL FORM OLARAK DA ÇOK İYİ

Beşiktaş son 6 maçını kazanarak derbiye çıkacak. Fenerbahçe ise son 7 haftada 3 galibiyet çıkarabildi. Bireysel form olarak da Siyah-Beyazlılar rakibinden çok daha iyi durumda.