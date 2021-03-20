Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde güç gösterisi! İşte o istatistikler
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise son 7 maçta sadece 3 kez kazanabildi. İşte dev derbi öncesi iki takımdan istatistikler... | Son dakika Beşiktaş-Fenerbahçe derbi haberleri
Süper Lig'de herkes nefesini tuttu, yarın Dolmabahçe'de oynanacak dev derbiyi bekliyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan kritik maç öncesinde iki takım masaya yatırıldı. Haftaya lider giren Kartal form, moral ve istatistik olarak rakibinin oldukça önünde.
ÜMRANİYE'DE KOLEJ HAVASI
Üst üste çok önemli maçlar kazanan Siyah-Beyazlılar'da müthiş bir hava hakim. Takımda tam bir kolej ortamı var. Fener ise gergin ve moralsiz. Özellikle Erol Bulut diken üstünde.
BİREYSEL FORM OLARAK DA ÇOK İYİ
Beşiktaş son 6 maçını kazanarak derbiye çıkacak. Fenerbahçe ise son 7 haftada 3 galibiyet çıkarabildi. Bireysel form olarak da Siyah-Beyazlılar rakibinden çok daha iyi durumda.
HEM HÜCUMDA HEM SAVUNMADA
Takvim'in haberine göre maç başına 2.2 gol atan Kartal ligin en iyisi. Fener'de bu oran 1.8. Beşiktaş maç başına 549 pas yaparken, Kanarya'nın ortalaması 451. Savunma istatistiklerinde da Kartal önde.
Ligde 14 gol atıp 4 de asist yapan Cyle Larin dev derbide Beşiktaş'ın kilit isimlerinden birisi olacak.
5 gol ve 7 asistle 12 gole direkt katkı yapan Pelkas, Fener'in en istikrarlı ismi durumunda.
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