20 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde güç gösterisi! İşte o istatistikler

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise son 7 maçta sadece 3 kez kazanabildi. İşte dev derbi öncesi iki takımdan istatistikler... | Son dakika Beşiktaş-Fenerbahçe derbi haberleri

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde güç gösterisi! İşte o istatistikler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

'de herkes nefesini tuttu, yarın Dolmabahçe'de oynanacak dev derbiyi bekliyor. ile 'yi karşı karşıya getirecek olan kritik maç öncesinde iki takım masaya yatırıldı. Haftaya lider giren Kartal form, moral ve istatistik olarak rakibinin oldukça önünde.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde güç gösterisi! İşte o istatistikler

ÜMRANİYE'DE KOLEJ HAVASI
Üst üste çok önemli maçlar kazanan Siyah-Beyazlılar'da müthiş bir hava hakim. Takımda tam bir kolej ortamı var. Fener ise gergin ve moralsiz. Özellikle Erol Bulut diken üstünde.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde güç gösterisi! İşte o istatistikler

BİREYSEL FORM OLARAK DA ÇOK İYİ
son 6 maçını kazanarak derbiye çıkacak. ise son 7 haftada 3 galibiyet çıkarabildi. Bireysel form olarak da Siyah-Beyazlılar rakibinden çok daha iyi durumda.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde güç gösterisi! İşte o istatistikler

HEM HÜCUMDA HEM SAVUNMADA
Takvim'in haberine göre maç başına 2.2 gol atan Kartal ligin en iyisi. Fener'de bu oran 1.8. maç başına 549 pas yaparken, Kanarya'nın ortalaması 451. Savunma istatistiklerinde da Kartal önde.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde güç gösterisi! İşte o istatistikler

Ligde 14 gol atıp 4 de asist yapan Cyle Larin dev derbide 'ın kilit isimlerinden birisi olacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde güç gösterisi! İşte o istatistikler

5 gol ve 7 asistle 12 gole direkt katkı yapan Pelkas, Fener'in en istikrarlı ismi durumunda.

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