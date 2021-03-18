Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sakatlığı süren Mesut Özil'in son durumu belli oldu! İşte detaylar...
Fenerbahçe'de sakatlığı süren Mesut Özil'in son durumu belli oldu. Yıldız oyuncu sosyal medya üzerinden sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin sahasında ağırladığı Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Son durumuyla ilgili açıklama yapan Özil, "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. 👍🏻 En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler. 🙏🏼💛💙 @Fenerbahce ||— Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 18, 2021
Rehab is going well 👍🏼 Trying everything to be back on the pitch with my team soon again 💪🏼 pic.twitter.com/AZ2ueyO0Tq
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