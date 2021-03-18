18 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sakatlığı süren Mesut Özil'in son durumu belli oldu! İşte detaylar...

Mesut'un son durumu belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 Giriş Tarihi: 18.03.2021

'de sakatlığı süren 'in son durumu belli oldu. Yıldız oyuncu sosyal medya üzerinden sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'nin sahasında ağırladığı maçında sakatlanan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Son durumuyla ilgili açıklama yapan Özil, "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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İşte o paylaşım;

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