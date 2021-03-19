Süper Lig'in 31. haftası Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapacak. Şampiyonluk yarışını sürdüren iki ezeli rakip, pazar günü Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu maç öncesinde flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalya Serie A'dan 2 ekip sarı lacivertlilerden Mert Hakan Yandaş'ı izlemeye gelecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son haftalardaki performansıyla Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden olan Mert Hakan Yandaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. İki İtalyan kulübünün 26 yaşındaki futbolcuyu izlemek için Beşiktaş ile pazar günü oynanacak derbiyi Vodafone Park'ta izleyeceği ileri sürüldü. (Fotomaç)

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