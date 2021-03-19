19 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine İtalyanlar Mert Hakan Yandaş'ı izlemek için geliyor!

Derbiye onun için geliyorlar! İtalyanlar izleyecek...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.03.2021

'in 31. haftası - derbisine ev sahipliği yapacak. Şampiyonluk yarışını sürdüren iki ezeli rakip, pazar günü 'ta kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu maç öncesinde flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalya Serie A'dan 2 ekip sarı lacivertlilerden 'ı izlemeye gelecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Son haftalardaki performansıyla 'nin öne çıkan isimlerinden olan için flaş bir iddia ortaya atıldı. İki kulübünün 26 yaşındaki futbolcuyu izlemek için ile pazar günü oynanacak derbiyi 'ta izleyeceği ileri sürüldü. (Fotomaç)

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