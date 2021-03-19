19 Mart 2021, Cuma
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Ender Bilgin: Mağlubiyet istenir mi Erol Hoca?
A Spor Yayın Koordinatörü ve Fotomaç yazarı Ender Bilgin, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un yaptığı açıklamaların ardından köşesin flaş bir yazıya imza attı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Erol Bulut uzun süredir eleştiri oklarının hedefinde. Ben de bu köşede Fenerbahçe'yi oyun olarak geliştiremediğini, oyuncu tercih ve hamlelerinde hatalar yaptığını defalarca yazdım. Özeleştiri yapabilmesini övdüğüm de oldu; Fenerbahçe teknik direktörünün önceliği "önlem almak değil, önlem aldırmaktır" dediğim de... Ancak iç sahadaki G.Birliği yenilgisinden sonra yaptığı basın toplantısı benim açımdan son noktaydı. Fenerbahçe'yi çalıştıran bir teknik adam, iç sahada kazanamadığı üst üste dördüncü maçtan sonra sözlerine, "Bugün istemediğimiz bir yenilgi aldık" diye başlamaz. Başlayamaz! Her şeyi bir kenara bıraktım. İstenen bir mağlubiyet olabilir mi? Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör böyle bir yenilgiden sonra camiasına mücadeleyi bırakmayacakları umudunu verir. Yenildik ama ayaktayız der. İnanmasa bile söyler bunları. İstemediğimiz bir yenilgi aldık diyen hoca üzgünüm ama büyük takım hocası o-lamaz. Bu görüşüm Erol Hoca Fenerbahçe'yi şampiyon yapsa bile değişmeyecek. (Fotomaç)
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