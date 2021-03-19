19 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Ender Bilgin: Mağlubiyet istenir mi Erol Hoca?

Mağlubiyet istenir mi Erol Hoca?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.03.2021

Yayın Koordinatörü ve Fotomaç yazarı , Teknik Direktörü 'un yaptığı açıklamaların ardından köşesin flaş bir yazıya imza attı. İşte detaylar... ()

uzun süredir eleştiri oklarının hedefinde. Ben de bu köşede 'yi oyun olarak geliştiremediğini, oyuncu tercih ve hamlelerinde hatalar yaptığını defalarca yazdım. Özeleştiri yapabilmesini övdüğüm de oldu; Fenerbahçe teknik direktörünün önceliği "önlem almak değil, önlem aldırmaktır" dediğim de... Ancak iç sahadaki G.Birliği yenilgisinden sonra yaptığı basın toplantısı benim açımdan son noktaydı. Fenerbahçe'yi çalıştıran bir teknik adam, iç sahada kazanamadığı üst üste dördüncü maçtan sonra sözlerine, "Bugün istemediğimiz bir yenilgi aldık" diye başlamaz. Başlayamaz! Her şeyi bir kenara bıraktım. İstenen bir mağlubiyet olabilir mi? Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör böyle bir yenilgiden sonra camiasına mücadeleyi bırakmayacakları umudunu verir. Yenildik ama ayaktayız der. İnanmasa bile söyler bunları. İstemediğimiz bir yenilgi aldık diyen hoca üzgünüm ama büyük takım hocası o-lamaz. Bu görüşüm Fenerbahçe'yi şampiyon yapsa bile değişmeyecek. (Fotomaç)
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