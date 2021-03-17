Son dakika spor haberleri: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut detayı...

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut'un oynattığı futbol tartışmalara neden oldu. Ligde şu ana kadar 7 kez mağlup olan ve bunların 6'sını sahasında alan sarı-lacivertliler, tarihinde bir ilke imza attı. Deneyimli teknik adamın koltuğu sallanırken, yerine ise EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'nı bırakacağını açıklayan Joachim Löw konuşuluyor. Daha önce Alman teknik adam, sarı-lacivertlileri çalıştırdığı için teklife sıcak bakabileceği gelen bilgiler arasında... İşte Alman teknik direktörün Fenerbahçe karnesi ve Erol Bulut detayı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

İnişli çıkışlı bir grafik sergilenen ve alınan sonuçlar sonrası suların durulmadığı Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor...

Sarı lacivertli kulüp geçtiğimiz günlerde, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa edeceği iddiaları ile bile sallanmıştı... Kadıköy'deki başarısız sonuçlar buna neden olarak çıkan sonuç şeklinde yorumlanırken takımın performansı taraftarları da çileden çıkardı...

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin uzun yıllar yenilmediği Kadıköy'deki kalesi rakiplerine karşı düşmüştü...

23 YIL SONRA KAYBETTİ Fenerbahçe geçen sezon (16 Haziran 2020) Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'a evinde kaybetmiş ve elenmişti. Bordo mavililer, bu zafer öncesi rakibini Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de yenebilmişti.

EZELİ RAKİBİNE 21 YIL SONRA KAYBETTİ Galatasaray ise geçen sezon lig maçında Kadıköy'de uzun yıllar bileğini bükemediği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup edip 21 yıllık seriyi sonlandırmıştı. Sarı kırmızılılar, bu sezon da deplasmanda rakibini 1-0'la geçmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ'A DA 15 YIL SONRA KAYBETTİ Fenerbahçe'nin diğer bir ezeli rakibi Beşiktaş da bu sezon sarı lacivertlileri 4-3 yenerek 15 yıllık seriyi sonlandırdı... Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'yi en son 17 Nisan 2005'te yenebilmişti.

KADIKÖY'DE MAĞLUBİYETLER PEŞ PEŞE... Fenerbahçe sahasında sırayla Göztepe'ye 1-0 (21 yıl sonra), Sivasspor'a geçtiğimiz sezon 7 yıl sonra 2-1 ve bu sezon Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla 21 yıl sonra kaybetti.

FATURA BULUT'A ÇIKTI VE... Bazı taraftarlar bu duruma kazan kaldırırken, sorunun daha çok teknik direktörlerle ilişkisi olduğu savunulup değişikliğe gidilme durumu gündeme gelirken, takımın başına Joachim Löw getirilmek isteniyor.

Daha önce de sarı lacivertli kulüpte teknik direktörlük yapan Löw'ün Fenerbahçe karnesi fotomac.com.tr analiz etti. Ayrıca, Löw'ün karnesindeki Erol Bulut detayı da dikkat çekti.

LÖW'ÜN F.BAHÇE KARİYERİ Fenerbahçe'de 1988/89 sezonunda teknik direktörlük görevini üstlenen Joachim Löw, sarı lacivertli takımda toplam 38 maça çıktı.

Bu maçlarda 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet gören Löw'lü Fenerbahçe, 88 gol attı ve kalesinde 34 gol gördü.

Bu sezonda 78 puan toplayan sarı lacivertiler, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırarak sezonu Beşiktaş'ın gerisinde 3. olarak tamamladı.

AVRUPA'DA DEVAM EDEMEDİ UEFA Kupası Eleme Turları'nda Göteborg'u eleyen ve sonrasında Parma ile karşılaşan Löw yönetimindeki Fenerbahçe, ilk maçı 1-0 kazandı ancak rövanş maçında 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

EROL BULUT DETAYI! Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 1988/89 sezonunda Löw'ün yönettiği takımda futbolcu olarak forma giymişti.