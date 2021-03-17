17 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut detayı...

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut'un oynattığı futbol tartışmalara neden oldu. Ligde şu ana kadar 7 kez mağlup olan ve bunların 6'sını sahasında alan sarı-lacivertliler, tarihinde bir ilke imza attı. Deneyimli teknik adamın koltuğu sallanırken, yerine ise EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'nı bırakacağını açıklayan Joachim Löw konuşuluyor. Daha önce Alman teknik adam, sarı-lacivertlileri çalıştırdığı için teklife sıcak bakabileceği gelen bilgiler arasında... İşte Alman teknik direktörün Fenerbahçe karnesi ve Erol Bulut detayı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut detayı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

İnişli çıkışlı bir grafik sergilenen ve alınan sonuçlar sonrası suların durulmadığı 'de sıcak saatler yaşanıyor...

Son dakika spor haberleri: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut detayı...

Sarı lacivertli kulüp geçtiğimiz günlerde, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa edeceği iddiaları ile bile sallanmıştı... Kadıköy'deki başarısız sonuçlar buna neden olarak çıkan sonuç şeklinde yorumlanırken takımın performansı taraftarları da çileden çıkardı...

Son dakika spor haberleri: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut detayı...

Ali Koç yönetimindeki 'nin uzun yıllar yenilmediği Kadıköy'deki kalesi rakiplerine karşı düşmüştü...

Son dakika spor haberleri: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut detayı...

23 YIL SONRA KAYBETTİ

geçen sezon (16 Haziran 2020) Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'a evinde kaybetmiş ve elenmişti. Bordo mavililer, bu zafer öncesi rakibini Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de yenebilmişti.

Son dakika spor haberleri: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut detayı...

EZELİ RAKİBİNE 21 YIL SONRA KAYBETTİ

Galatasaray ise geçen sezon lig maçında Kadıköy'de uzun yıllar bileğini bükemediği 'yi 3-1 mağlup edip 21 yıllık seriyi sonlandırmıştı. Sarı kırmızılılar, bu sezon da deplasmanda rakibini 1-0'la geçmeyi başardı.

Son dakika spor haberleri: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut detayı...

BEŞİKTAŞ'A DA 15 YIL SONRA KAYBETTİ

'nin diğer bir ezeli rakibi da bu sezon sarı lacivertlileri 4-3 yenerek 15 yıllık seriyi sonlandırdı... Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'yi en son 17 Nisan 2005'te yenebilmişti.

Son dakika spor haberleri: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut detayı...

KADIKÖY'DE MAĞLUBİYETLER PEŞ PEŞE...

sahasında sırayla Göztepe'ye 1-0 (21 yıl sonra), Sivasspor'a geçtiğimiz sezon 7 yıl sonra 2-1 ve bu sezon Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla 21 yıl sonra kaybetti.

Son dakika spor haberleri: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut detayı...

FATURA BULUT'A ÇIKTI VE...

Bazı taraftarlar bu duruma kazan kaldırırken, sorunun daha çok teknik direktörlerle ilişkisi olduğu savunulup değişikliğe gidilme durumu gündeme gelirken, takımın başına getirilmek isteniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut detayı...

Daha önce de sarı lacivertli kulüpte teknik direktörlük yapan Löw'ün karnesi fotomac.com.tr analiz etti. Ayrıca, Löw'ün karnesindeki detayı da dikkat çekti.

Son dakika spor haberleri: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut detayı...

LÖW'ÜN F.BAHÇE KARİYERİ

'de 1988/89 sezonunda teknik direktörlük görevini üstlenen , sarı lacivertli takımda toplam 38 maça çıktı.

Son dakika spor haberleri: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut detayı...

Bu maçlarda 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet gören Löw'lü , 88 gol attı ve kalesinde 34 gol gördü.

Son dakika spor haberleri: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut detayı...

Bu sezonda 78 puan toplayan sarı lacivertiler, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırarak sezonu 'ın gerisinde 3. olarak tamamladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut detayı...

AVRUPA'DA DEVAM EDEMEDİ

UEFA Kupası Eleme Turları'nda Göteborg'u eleyen ve sonrasında Parma ile karşılaşan Löw yönetimindeki , ilk maçı 1-0 kazandı ancak rövanş maçında 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Son dakika spor haberleri: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut detayı...

EROL BULUT DETAYI!

Teknik Direktörü , 1988/89 sezonunda Löw'ün yönettiği takımda futbolcu olarak forma giymişti.

Son dakika spor haberleri: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut detayı...

Bulut, sarı lacivertlilerin o sezonunda 27 maça çıkarken, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut detayı...

LÖW'ÜN 4 BÜYÜKLERE KARŞI İSTATİSTİĞİ

1998/99 sezonu | 20 Eylül 1998: 2:2 Galatasaray

1998/99 sezonu | 25 Eylül 1998: Trabzonspor 1:0 Fenerbahçe

1998/99 sezonu | 25 Ekim 1998: 3:2 Fenerbahçe

1998/99 sezonu | 7 Mart 1999: Galatasaray 2:0 Fenerbahçe

1998/99 sezonu | 13 Mart 1999: Fenerbahçe 1:0 Trabzonspor

1998/99 sezonu | 4 Nisan 1999: Fenerbahçe 1:2 Beşiktaş

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