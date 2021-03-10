Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe şampiyonluk için kenetlendi! İşte futbolcuların o mesajları
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Konyaspor'u mağlup ederek ezeli rakibi Galatasaray'ın Sivasspor'a takıldığı haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe'de coşku ilk kez bu kadar tavan yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular, Konya galibiyetinin ardından şampiyonluk için mesajlar yolladı. İşte detaylar... (Fb spor haberi)
Yepyeni kadrosuyla başladığı sezonda inişli-çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe, kazandığı maçlardan sonra bile eleştiri oklarını üzerine toplamıştı.
Özellikle teknik direktör Erol Bulut ve birçok yıldız isim hedefe konurken, sarı-lacivertli futbolcular, bu sezon ilk kez bu kadar kenetlendi. Konyaspor maçında gol sevinçlerini sahada eksiksiz kutlayan futbolcular, karşılaşmanın ardından da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
MESAJLARI ÇOK NET
Yalnızca sahada oynayanı değil kulübede oturanı hatta kadroya giremeyeni dahi şampiyonluk yolunda önemli mesajlar gönderdi.
Takımdaki futbolcuların büyük çoğunluğu sevinç fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı, kısa tuttukları ifadelerle de sahaya odaklandıklarını gösterdi. Galibiyet kutlamasının yanı sıra yine kadrodaki tüm futbolcular, takım arkadaşları Dimitris Pelkas için de geçmiş olsun mesajları yayınladı.
İŞTE O MESAJLARDAN BİRKAÇI
Futbolcuların tamamı, sosyal medya hesaplarında sevinç fotoğraflarını koymayı ihmal etmedi. Birkaç isim dışında herkes tebrik mesajı yayınlarken, öne çıkanlar şunlar:
Mesut Özil: Tebrikler arkadaşlar! Sezonun bu döneminde çok önemli bir zafer. Mert: Güldür beni ağlamayı istemiyorum. İrfan Can: Deplasmanda, çok önemli bir virajda, 3 gollü 3 puan. Tebrikler takım. Osayi: Harika bir galibiyet. Altay, Sangare, Novak, Szalai, Sadık, Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Valencia, Gökhan da paylaşımda bulunan isimlerdi.
3 EKSİKLE ÇALIŞTILAR
Haftayı Konyaspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, izin yapmadan Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Samandıra'da çalışan Kanarya'da önceki gün 11'de oynayan isimler, yenileme idmanı yaptı. Diğer futbolcular, taktik çalışma gerçekleştirdi. Sadık Çiftpınar, günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Mesut Özil ve Sinan Gümüş'ün tedavilerine devam edildi.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig