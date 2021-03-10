Mesut Özil: Tebrikler arkadaşlar! Sezonun bu döneminde çok önemli bir zafer. Mert: Güldür beni ağlamayı istemiyorum. İrfan Can: Deplasmanda, çok önemli bir virajda, 3 gollü 3 puan. Tebrikler takım. Osayi: Harika bir galibiyet. Altay, Sangare, Novak, Szalai, Sadık, Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Valencia, Gökhan da paylaşımda bulunan isimlerdi.