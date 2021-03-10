12 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe şampiyonluk için kenetlendi! İşte futbolcuların o mesajları

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Konyaspor'u mağlup ederek ezeli rakibi Galatasaray'ın Sivasspor'a takıldığı haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe'de coşku ilk kez bu kadar tavan yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular, Konya galibiyetinin ardından şampiyonluk için mesajlar yolladı. İşte detaylar... (Fb spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe şampiyonluk için kenetlendi! İşte futbolcuların o mesajları
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.03.2021

Yepyeni kadrosuyla başladığı sezonda inişli-çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe, kazandığı maçlardan sonra bile eleştiri oklarını üzerine toplamıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe şampiyonluk için kenetlendi! İşte futbolcuların o mesajları

Özellikle teknik direktör ve birçok yıldız isim hedefe konurken, sarı-lacivertli futbolcular, bu sezon ilk kez bu kadar kenetlendi. maçında gol sevinçlerini sahada eksiksiz kutlayan futbolcular, karşılaşmanın ardından da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe şampiyonluk için kenetlendi! İşte futbolcuların o mesajları

MESAJLARI ÇOK NET
Yalnızca sahada oynayanı değil kulübede oturanı hatta kadroya giremeyeni dahi şampiyonluk yolunda önemli mesajlar gönderdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe şampiyonluk için kenetlendi! İşte futbolcuların o mesajları

Takımdaki futbolcuların büyük çoğunluğu sevinç fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı, kısa tuttukları ifadelerle de sahaya odaklandıklarını gösterdi. Galibiyet kutlamasının yanı sıra yine kadrodaki tüm futbolcular, takım arkadaşları için de geçmiş olsun mesajları yayınladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe şampiyonluk için kenetlendi! İşte futbolcuların o mesajları

İŞTE O MESAJLARDAN BİRKAÇI
Futbolcuların tamamı, sosyal medya hesaplarında sevinç fotoğraflarını koymayı ihmal etmedi. Birkaç isim dışında herkes tebrik mesajı yayınlarken, öne çıkanlar şunlar:

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe şampiyonluk için kenetlendi! İşte futbolcuların o mesajları

: Tebrikler arkadaşlar! Sezonun bu döneminde çok önemli bir zafer. Mert: Güldür beni ağlamayı istemiyorum. : Deplasmanda, çok önemli bir virajda, 3 gollü 3 puan. Tebrikler takım. Osayi: Harika bir galibiyet. Altay, , , , , , , , , , Gökhan da paylaşımda bulunan isimlerdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe şampiyonluk için kenetlendi! İşte futbolcuların o mesajları

3 EKSİKLE ÇALIŞTILAR
Haftayı galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, izin yapmadan Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetiminde Samandıra'da çalışan Kanarya'da önceki gün 11'de oynayan isimler, yenileme idmanı yaptı. Diğer futbolcular, taktik çalışma gerçekleştirdi. Çiftpınar, günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, ve Gümüş'ün tedavilerine devam edildi.

(Fotomaç)

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