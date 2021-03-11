11 Mart 2021, Perşembe
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İZİNSİZ ÇALIŞTI
Çubuklunun vazgeçilmezlerinden biri olmayı hedefleyen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe teknik kadrosunda yer alan bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız eşliğinde haftada iki gün özel olarak çalışıyor. Yıldız ile uyguladığı programda özellikle kondisyonunu yüksek tutmayı planlayan Mert, takım idmanlarının ardından da sahayı terk etmiyor. Her antrenmandan sonra en az yarım saat şut çalışması gerçekleştiren genç futbolcu, evinden çok Samandıra'da vakit geçiriyor. (Fotomaç)
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kendine geldi! İşte o detay...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de son haftalarda göstermiş olduğu performansla sarı-lacivertlilerde adeta maçlara damga vuran Mert Hakan Yanadaş'ın sırrı ortaya çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, izin gününde bile antrenman yaparak çalışmalarını sürdürdü. (FB spor haberleri)
Sezon başında en çok konuşulan transferlerin başında Mert Hakan Yandaş geliyordu. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan Yandaş alternatif isimler arasında yer aldığı kadronun ilk 11'ine girmeyi başardı. Süper Lig'in ilk 8 haftasında yalnızca 98 dakika sahada kalan 26 yaşındaki futbolcu, ağır eleştiriler aldığı süreçte formayı kapmak için adeta savaştı. İzin günlerini de Samandıra'da geçiren yıldız futbolcu, bireysel olarak çalışmalarına devam etti.
İZİNSİZ ÇALIŞTI
Çubuklunun vazgeçilmezlerinden biri olmayı hedefleyen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe teknik kadrosunda yer alan bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız eşliğinde haftada iki gün özel olarak çalışıyor. Yıldız ile uyguladığı programda özellikle kondisyonunu yüksek tutmayı planlayan Mert, takım idmanlarının ardından da sahayı terk etmiyor. Her antrenmandan sonra en az yarım saat şut çalışması gerçekleştiren genç futbolcu, evinden çok Samandıra'da vakit geçiriyor. (Fotomaç)
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