11 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kendine geldi! İşte o detay...

Mert Hakan kendine geldi! İşte o detay...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 Giriş Tarihi: 11.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de son haftalarda göstermiş olduğu performansla sarı-lacivertlilerde adeta maçlara damga vuran 'ın sırrı ortaya çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, izin gününde bile antrenman yaparak çalışmalarını sürdürdü. ()

Sezon başında en çok konuşulan transferlerin başında geliyordu. 'nin ezeli rakibi 'ın elinden kaptığı Mert Hakan Yandaş alternatif isimler arasında yer aldığı kadronun ilk 11'ine girmeyi başardı. 'in ilk 8 haftasında yalnızca 98 dakika sahada kalan 26 yaşındaki futbolcu, ağır eleştiriler aldığı süreçte formayı kapmak için adeta savaştı. İzin günlerini de 'da geçiren yıldız futbolcu, bireysel olarak çalışmalarına devam etti.

İZİNSİZ ÇALIŞTI

Çubuklunun vazgeçilmezlerinden biri olmayı hedefleyen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe teknik kadrosunda yer alan bireysel performans uzmanı eşliğinde haftada iki gün özel olarak çalışıyor. Yıldız ile uyguladığı programda özellikle kondisyonunu yüksek tutmayı planlayan Mert, takım idmanlarının ardından da sahayı terk etmiyor. Her antrenmandan sonra en az yarım saat şut çalışması gerçekleştiren genç futbolcu, evinden çok Samandıra'da vakit geçiriyor. (Fotomaç)
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