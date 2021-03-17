Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Beşiktaş derbisi öncesi istifa...

Sabah'ta yer alan habere göre derbinin son şansı olacağı konuşulan 46 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım Beşiktaş'ı yener ve tekrar şampiyonluk havasına girer" dediği öğrenildi.