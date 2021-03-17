Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Beşiktaş derbisi öncesi istifa...
Süper Lig'de 30. hafta itibarıyla 7 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bu yenilgilerin 6'sını iç sahada aldı. Kadıköy'de son 4 maçından 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu sallanmaya başladı. Deneyimli teknik adam Beşiktaş derbisi öncesinde istifa kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de özellikle iç sahada aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de topun ağzında teknik direktör Erol Bulut var.
Takımın kötü gidişi nedeniyle Fenerbahçe ile bağları kopma noktasına gelen teknik direktör Erol Bulut, gözünü tamamen pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları maça çevirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre derbinin son şansı olacağı konuşulan 46 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım Beşiktaş'ı yener ve tekrar şampiyonluk havasına girer" dediği öğrenildi.
Kendisine güvendiğini belirten Bulut'un, "İstifa etmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Fenerbahçe kötü futbol oynamıyor. İstatistikler de beni destekliyor. Sadece gol sorununu çözmemiz lazım" ifadesini kullandığı kaydedildi.
Bu arada Başkan Ali Koç'un bugün Erol Bulut ile bir görüşme yapacağı bildirildi.
Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'de iç sahada oynadığı 15 maçta, 7 galibiyet, 6 yenilgi, 2 beraberlik alarak 22 puan kaybetti.
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