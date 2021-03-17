17 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Beşiktaş derbisi öncesi istifa...

Süper Lig'de 30. hafta itibarıyla 7 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bu yenilgilerin 6'sını iç sahada aldı. Kadıköy'de son 4 maçından 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu sallanmaya başladı. Deneyimli teknik adam Beşiktaş derbisi öncesinde istifa kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Beşiktaş derbisi öncesi istifa...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.03.2021

Spor Toto 'de özellikle iç sahada aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken 'de topun ağzında teknik direktör var.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Beşiktaş derbisi öncesi istifa...

Takımın kötü gidişi nedeniyle ile bağları kopma noktasına gelen teknik direktör , gözünü tamamen pazar günü ile oynayacakları maça çevirdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Beşiktaş derbisi öncesi istifa...

Sabah'ta yer alan habere göre derbinin son şansı olacağı konuşulan 46 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım 'ı yener ve tekrar şampiyonluk havasına girer" dediği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Beşiktaş derbisi öncesi istifa...

Kendisine güvendiğini belirten Bulut'un, "İstifa etmeyi kesinlikle düşünmüyorum. kötü futbol oynamıyor. İstatistikler de beni destekliyor. Sadece gol sorununu çözmemiz lazım" ifadesini kullandığı kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Beşiktaş derbisi öncesi istifa...

Bu arada Başkan Ali Koç'un bugün ile bir görüşme yapacağı bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Beşiktaş derbisi öncesi istifa...

, teknik direktör yönetiminde 'de iç sahada oynadığı 15 maçta, 7 galibiyet, 6 yenilgi, 2 beraberlik alarak 22 puan kaybetti.

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