17 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sezon sonunda bombayı patlatacak! Porto'dan Moussa Marega...

Fener'den Marega bombası! Söz kesildi...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

'de şampiyonluk yarışını sürdüren , forvetlerinden bir türlü beklenen katkıyı alamadı. Kadrosuna , , gibi önemli golcüleri katmış olmasına karşın hücum hattında beklenen performansı gösterememeleri, sarı lacivertlileri forvet arayışlarına itti. Uzun bir süredir golcü arayan , 'dan ile sezon sonu için söz kesti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Kadrosunda , ve gibi önemli golcüler bulunan , bu sezon 3 isimden de beklediği katkıyı alamadı. Ligde şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerin bir yandan da gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvadığı belirtildi. 'nın ara transfer döneminde de gündeme gelen ile yeni sezon öncesi anlaştığı iddia edildi. Son 4 yıldır formasını giydiği ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki forvetle her konuda anlaşma sağlandığı ileri sürüldü. En uçta, forvet arkasında ve kanatlarda görev yapabilen yıldız futbolcu, güçlü fiziğinin yanı sıra tekniği ve sert şurtlarıyla öne çıkıyor. ekibiyle bu sezon 36 resmi karşılaşmada forma giyen Marega, bu maçlarda 11 kez rakip fileleri havalandırdı, 5 de asist yaptı

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181 MAÇ: 71 GOL, 33 ASİST

İki farklı dönemde 5 sezon Porto forması giyen Marega, Portekiz ekibiyle 181 resmi karşılaşmaya çıktı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 104 gole direkt katkı sağladı. 71 kez rakip fileleri havalandıran Malili oyuncu, 33 de asist yaptı.

PORTO DİRETİYOR

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Marega için teklifine "Hayır" diyen Porto, golcü futbolcusuyla sözleşme uzatmayı istiyor. Ancak Malili oyuncunun sarı-lacivertlilere transferi konusunda net bir tavır sergilediği iddia ediliyor.

MAAŞI DA ARTACAK

Porto'da yıllık 900 bin Euro kazanan Marega'nın Fenerbahçe'den daha yüksek bir teklif aldığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun imza atması halinde sarı-lacivertlilerden 1.5 milyon Euro yıllık maaş alacağı ifade edildi. (Fotomaç)

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