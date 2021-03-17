Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, maçın ardından Belhanda'nın sözleşmesini yaptığı açıklamalar nedeniyle tek taraflı feshetmişti. Sarı-kırmızılılar Kayserispor'u 3-0'la geçerken, 31. haftada ise Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan teknik direktör Fatih Terim, daha önceki yıllarda da istediği yıldız oyuncuyu kadrosunda katmayı planladığını yönetime bildirdi. İşte o yıldız isim ve son detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)