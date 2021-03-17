17 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

'in 31. haftasında ile arasında oynanacak derbinin hakemi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçların hakem kadrolarını duyurdu. Buna göre haftanın kritik mücadelesinde; 'ın sahasında 'yi ağırlayacağı derbi maçını yönetecek.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Suat Arslanboğada karşılaşmanın 4. hakemi olarak açıklandı.

19 Mart Cuma:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

21 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-BB Erzurumspor: Erkan Özdamar

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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