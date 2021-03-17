Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçların hakem kadrolarını duyurdu. Buna göre haftanın kritik mücadelesinde; Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Suat Arslanboğada karşılaşmanın 4. hakemi olarak açıklandı.
19 Mart Cuma:
16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
20 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
21 Mart Pazar:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-BB Erzurumspor: Erkan Özdamar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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