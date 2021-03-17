17 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar ile 5 puan fark bulunan sarı-lacivertlilerde tek hedef mutlak 3 puan. Derbi öncesi Kanarya'da 5 isim kesik yerken, Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.03.2021

Sezon başından beri ideal 11'i bulamayan , Beşiktaş karşısında da arayışta.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

Fotomaç'ın haberine göre; Gençlerbirliği'ne karşı başlayan kadrodan en az 5 isim derbide kesik yiyecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

Şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda zirveye el sallamaya başlayan , hala ideal 11'ini arıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

SAVUNMA HATTI BELLİ OLDU

, G.Birliği'ne kaybeden kadroyu, derbide değiştirecek. Altay'ın yeri garanti, sakatlanan Gökhan'ın görevi ise mecburen Nazım'da.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

Stoperdeki Serdar-Szalai ikilisi bozulmayacak, ancak ilk golünü G.Birliği'ne atan Novak yerini Caner'e devredecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

CANER DÖNÜYOR

Kadro dışı kaldığı 3 maçın ardından Gençlerbirliği yenilgisini de kulübeden izleyen Caner, Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahne alacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

GUSTAVO'NUN YERİ GARANTİ

Orta sahada Gustavo yine vazgeçilmez, ancak Sosa ile Mert Hakan değil. Bu ikiliden birisi yerini İrfan Can'a kaptıracak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

İrfan ile Pelkas arasında on numara ve kanat tercihi yapılacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

OSAYI YERİNİ KORUYACAK

Osayi de tartışmalı performansına rağmen mevkiinin en iyisi olarak yerini koruyacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

EN UCA ENNER VALENCIA

En uçta ise, forma giymediği maçlarda mumla aranan isimlerden, cezası biten Valencia boy gösterecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

Samatta ve Cisse'de hayal kırıklığı yaşayan, Thiam'da umduğunu bulamayan , gol ümidini Ekvadorlu yıldıza bağlayacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

B PLANI MAME THIAM

Kadroyu büyük ölçüde netleştiren 'un B planı ise Gustavo-İrfan ikilisinin önüne Valencia-Pelkas-Osayi'yi atıp en uçta Thiam'ı kullanmak olacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

ALTAY BAYINDIR

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

NAZIM SANGARE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

SERDAR AZİZ

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

ATILLA SZALAI

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

CANER ERKİN

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

LUIZ GUSTAVO

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

JOSE SOSA

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

OSAYI-SAMUEL

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

İRFAN CAN

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

PELKAS

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!

ENNER VALENCIA

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