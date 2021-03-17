Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar ile 5 puan fark bulunan sarı-lacivertlilerde tek hedef mutlak 3 puan. Derbi öncesi Kanarya'da 5 isim kesik yerken, Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sezon başından beri ideal 11'i bulamayan Erol Bulut, Beşiktaş karşısında da arayışta.
Fotomaç'ın haberine göre; Gençlerbirliği'ne karşı başlayan kadrodan en az 5 isim derbide kesik yiyecek.
Şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda zirveye el sallamaya başlayan Fenerbahçe, hala ideal 11'ini arıyor.
SAVUNMA HATTI BELLİ OLDU
Erol Bulut, G.Birliği'ne kaybeden kadroyu, derbide değiştirecek. Altay'ın yeri garanti, sakatlanan Gökhan'ın görevi ise mecburen Nazım'da.
Stoperdeki Serdar-Szalai ikilisi bozulmayacak, ancak ilk golünü G.Birliği'ne atan Novak yerini Caner'e devredecek.
CANER DÖNÜYOR
Kadro dışı kaldığı 3 maçın ardından Gençlerbirliği yenilgisini de kulübeden izleyen Caner, Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahne alacak.
GUSTAVO'NUN YERİ GARANTİ
Orta sahada Gustavo yine vazgeçilmez, ancak Sosa ile Mert Hakan değil. Bu ikiliden birisi yerini İrfan Can'a kaptıracak.
İrfan ile Pelkas arasında on numara ve kanat tercihi yapılacak.
OSAYI YERİNİ KORUYACAK
Osayi de tartışmalı performansına rağmen mevkiinin en iyisi olarak yerini koruyacak.
EN UCA ENNER VALENCIA
En uçta ise, forma giymediği maçlarda mumla aranan isimlerden, cezası biten Valencia boy gösterecek.
Samatta ve Cisse'de hayal kırıklığı yaşayan, Thiam'da umduğunu bulamayan Erol Bulut, gol ümidini Ekvadorlu yıldıza bağlayacak.
B PLANI MAME THIAM
Kadroyu büyük ölçüde netleştiren Erol Bulut'un B planı ise Gustavo-İrfan ikilisinin önüne Valencia-Pelkas-Osayi'yi atıp en uçta Thiam'ı kullanmak olacak.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
ALTAY BAYINDIR
NAZIM SANGARE
SERDAR AZİZ
ATILLA SZALAI
CANER ERKİN
LUIZ GUSTAVO
JOSE SOSA
OSAYI-SAMUEL
İRFAN CAN
PELKAS
ENNER VALENCIA
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