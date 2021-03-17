17 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci Gözde Doyran ile dünya evine girdi

İrfan Can Kahveci dünya evine girdi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.03.2021

Devre arasında 'den 'ye transfer olan , dünya evine girdi. Milli oyuncu ile ’da bir otelde gerçekleştirilen nikah töreninde evlendi.

'nin yıldız futbolcusu , ile dünya evine girdi.

'da bir otelde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Başkanı , sportif direktör , FK Başkanı ve iş insanı yaptı. Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri , , teknik direktör , teknik ve idari kadro ile futbolcular katıldı.

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