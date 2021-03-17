17 Mart 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci Gözde Doyran ile dünya evine girdi
Devre arasında Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, dünya evine girdi. Milli oyuncu Gözde Doyran ile İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen nikah töreninde evlendi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile dünya evine girdi.
İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı. Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut, teknik ve idari kadro ile futbolcular katıldı.
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