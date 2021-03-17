Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler zirve yarışını çok yakından ilgilendiren karşılaşma için hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kanarya'da Sinan Gümüş takımla çalışmalara başlarken; Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Gökhan Gönül'ün tedavilerine devam edildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dün itibariyle saha koşularına başlayan Sinan Gümüş bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse takımdan ayrı özel program uyguladı. Sadık Çiftpınar, Mesut Özil ve Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edilirken; Filip Novak ise özel program dahilinde antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş maçı hazırlıklarımız devam ediyor. ✅ pic.twitter.com/Q7OUh9GiIP — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 17, 2021

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