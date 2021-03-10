10 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Herkes ona hayran! İşte Attila Szalai'nin maliyeti...

Herkes ona hayran! İşte maliyeti...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

'de devre arası ekibi ’dan 2 milyon Euro’ya alınan Macar stopere yarım sezon için sadece 500 bin Euro ödeniyor. öncesi 1,2 olan ma ç başı gol yeme yüzdesi, son 9 haftada 0,55’e geriledi. ()

'da azanarak büyük moral bulan 'de kritik maça damga vuran isimlerin başında geldi. Savunmada yine kusursuz bir performans sergileyen genç stoper, attığı golle de kilidini açtı. maliyet açısından da sezonun en başarılı transferi oldu

Yeni sezonda 750 bin Euro

Devre arasında ekibi 'dan 2 milyon Euro'ya transfer edilen genç stoperin yarım sezon için 500 bin Euro aldığı ortaya çıktı. Szalai yeni sezonda ise 750 bin Euro kazanacak.

Onunla 9 maçta sadece 5 gol

Macar stoper öncesi 19 maçta 23 gol yiyen ve kalesinde maç başına 1,2 gol gören son 9 haftada ise 5 gol yedi. Szalai'nin 11'de oynadığı maçlarda gol yeme yüzdesi 0,55'e geriledi.

6 faul yaptı, 1 sarı kart gördü

Genç yıldızın bir başka özelliği ise 'temiz' futbolu oldu. 9 maçta sadece 1 sarı kart gören Attila Szalai toplam 6 faul yaparak bir stoper için inanılması güç bir istatistiğe imza attı. ()

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