Fenerbahçe'de devre arası Rum ekibi Apollon’dan 2 milyon Euro’ya alınan Macar stopere yarım sezon için sadece 500 bin Euro ödeniyor. Attila Szalai öncesi 1,2 olan ma ç başı gol yeme yüzdesi, son 9 haftada 0,55’e geriledi. (FB spor haberleri)

Konya'da azanarak büyük moral bulan Fenerbahçe'de kritik maça damga vuran isimlerin başında Attila Szalai geldi. Savunmada yine kusursuz bir performans sergileyen genç stoper, attığı golle de Konyaspor kilidini açtı. Szalai maliyet açısından da sezonun en başarılı transferi oldu



Yeni sezonda 750 bin Euro



Devre arasında Rum ekibi Apollon'dan 2 milyon Euro'ya transfer edilen genç stoperin yarım sezon için 500 bin Euro aldığı ortaya çıktı. Szalai yeni sezonda ise 750 bin Euro kazanacak.



Onunla 9 maçta sadece 5 gol



Macar stoper öncesi 19 maçta 23 gol yiyen ve kalesinde maç başına 1,2 gol gören Fener son 9 haftada ise 5 gol yedi. Szalai'nin 11'de oynadığı maçlarda gol yeme yüzdesi 0,55'e geriledi.



6 faul yaptı, 1 sarı kart gördü



Genç yıldızın bir başka özelliği ise 'temiz' futbolu oldu. 9 maçta sadece 1 sarı kart gören Attila Szalai toplam 6 faul yaparak bir stoper için inanılması güç bir istatistiğe imza attı. (Takvim)

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