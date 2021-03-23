Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde beklenen verimi karşılayamayan genç isim için hem teknik heyet, hem de yönetim şaşkınlık yaşıyor. (FB spor haberleri)
Sarı-lacivertli takımda gelecek vaat eden yıldızlardan biri olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu merak ediliyor.
Oyuna sonradan girdiği Trabzonspor ve Hatay maçlarında skora etki edecek paslar atmasına karşın ilk 11'e alınmayan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 21 lig maçında sadece 6 defa ilk 11'de yer buldu.
19 Aralık 2020'de ligin 13. haftasında oynanan Gaziantep maçından beri ilk 11'de şans göremeyen yıldız orta saha, son 5 lig maçında da hep 70'den sonra sahaya sürüldü.
FERDİ KADIOĞLU ENDİŞESİ!
Yakın zamanda Ömer Faruk Beyaz gibi potansiyelli bir genci kaybeden Fenerbahçe'de, Ferdi Kadıoğlu'nda benzer sözleşme sıkıntısının yaşanmasından endişe ediliyor.
GELECEĞİ SORGULANMAYA BAŞLADI!
2018'den beri yaşanan istikrarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle ilk 11'e düzenli olarak girememe ve son süreçte sadece maçlara sonradan dahil edilen genç yıldızın geleceği de sorgulanmaya başlandı.
Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek olan Ferdi, bilhassa Erol Bulut yönetiminde beklenen etkiyi gösteremedi.
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye katıldığından beri 5 farklı hoca ile çalıştı. Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar ve Erol Bulut, genç yıldıza antrenörlük yaptı.
Ferdi'nin en verimli olduğu dönem ise Tahir Karapınar ile geçen 8 maçlık süre oldu. Karapınar ile 8 maçta 2 gol 2 asist yapan genç orta saha 4 gole direkt etki etti.
MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI!
Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuşan 21 yaşındaki oyuncu, A Milli Futbol Takımı yetkililerinin kendisiyle temas kurduğunu kaydederek, "Bu, zor bir seçim. Sezon başında Şenol Güneş ile görüştüm. Bu konuda dikkatlice düşünmek istiyorum çünkü yapacağım seçim kariyerimin geri kalanını belirleyecek." ifadelerini kullandı.
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