23 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde beklenen verimi karşılayamayan genç isim için hem teknik heyet, hem de yönetim şaşkınlık yaşıyor. (FB spor haberleri)


Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.03.2021

takımda gelecek vaat eden yıldızlardan biri olarak gösterilen 'nun son durumu merak ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!

-19 sezonunda takıma katılan 21 yaşındaki orta saha halen daha beklenen patlamayı gösteremedi. derbisinde de sonradan oyuna giren Ferdi'nin performansı tat vermedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!

Oyuna sonradan girdiği ve maçlarında skora etki edecek paslar atmasına karşın ilk 11'e alınmayan , bu sezon 21 lig maçında sadece 6 defa ilk 11'de yer buldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!

19 Aralık 2020'de ligin 13. haftasında oynanan maçından beri ilk 11'de şans göremeyen yıldız orta saha, son 5 lig maçında da hep 70'den sonra sahaya sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!

FERDİ KADIOĞLU ENDİŞESİ!
Yakın zamanda gibi potansiyelli bir genci kaybeden 'de, 'nda benzer sözleşme sıkıntısının yaşanmasından endişe ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!

GELECEĞİ SORGULANMAYA BAŞLADI!
'den beri yaşanan istikrarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle ilk 11'e düzenli olarak girememe ve son süreçte sadece maçlara sonradan dahil edilen genç yıldızın geleceği de sorgulanmaya başlandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!

Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek olan Ferdi, bilhassa yönetiminde beklenen etkiyi gösteremedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!

, 'ye katıldığından beri 5 farklı hoca ile çalıştı. Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar ve , genç yıldıza antrenörlük yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!

Ferdi'nin en verimli olduğu dönem ise Tahir Karapınar ile geçen 8 maçlık süre oldu. Karapınar ile 8 maçta 2 gol 2 asist yapan genç orta saha 4 gole direkt etki etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI!
Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuşan 21 yaşındaki oyuncu, A Milli Futbol Takımı yetkililerinin kendisiyle temas kurduğunu kaydederek, "Bu, zor bir seçim. Sezon başında Şenol Güneş ile görüştüm. Bu konuda dikkatlice düşünmek istiyorum çünkü yapacağım seçim kariyerimin geri kalanını belirleyecek." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Milli arada flaş gelişme! Erol Bulut ile yollar ayrılıyor mu? Milli arada flaş gelişme! Erol Bulut ile yollar ayrılıyor mu?
Taraftar çıldırdı Bielsa'yı istiyor! Taraftar çıldırdı Bielsa'yı istiyor!
Flaş Erol Bulut gerçeği! Toplantıda ne konuşuldu? Flaş Erol Bulut gerçeği! Toplantıda ne konuşuldu?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ