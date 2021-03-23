Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!

GELECEĞİ SORGULANMAYA BAŞLADI!

2018'den beri yaşanan istikrarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle ilk 11'e düzenli olarak girememe ve son süreçte sadece maçlara sonradan dahil edilen genç yıldızın geleceği de sorgulanmaya başlandı.