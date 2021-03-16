Fenerbahçe'de kaos ortamı ile birlikte yine hareketli günler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli ekipte kredisi tükenme noktasına gelen teknik direktör Erol Bulut'un yerine en ciddi adayın kim olduğu ortaya çıktı. Bu isim son derece tanıdık: Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw.