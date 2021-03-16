Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Joachim Löw bombası! Görüşme olumlu geçti
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut'un geleceğinin sorgulandığı Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'nı bırakacağını açıkladığı Joachim Löw'e teklif götürdüğü ve görüşmenin olumlu geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... (Fb spor haberi)
Fenerbahçe'de kaos ortamı ile birlikte yine hareketli günler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli ekipte kredisi tükenme noktasına gelen teknik direktör Erol Bulut'un yerine en ciddi adayın kim olduğu ortaya çıktı. Bu isim son derece tanıdık: Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ BİLE
Geçtiğimiz hafta Alman Mili Takımı'nı bırakacağını açıklayan Löw ile bu açıklamanın sonrasında yönetici Selahattin Baki'nin bir görüşme yaptığı öğrenildi. Görüşme olumlu geçti.
KULÜBÜ TANIMASI AVANTAJ
Takvim'in haberine göre, Alman teknik adamın Fenerbahçe'den düşünmek için süre istediği öğrenildi. Löw'ün kulübü ve Türkiye'yi tanıması, Mesut'un Fenerbahçe'de olması büyük bir avantaj olarak görülüyor.
ALMANYA İLE BAŞARI HİKAYESİ
Alman Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu yaşayan Joachim Löw, 1998/99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırdı. 2006 yılından bu yana da Alman Milli Takımı'nın başında görev yapıyor.
1998/99 sezonunda Fenerbahçe ile lig ikinciliği yaşayan Joachim Löw, takımda kalmayı çok istemesine rağmen görevine son verilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?