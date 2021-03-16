16 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Joachim Löw bombası! Görüşme olumlu geçti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut'un geleceğinin sorgulandığı Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'nı bırakacağını açıkladığı Joachim Löw'e teklif götürdüğü ve görüşmenin olumlu geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... (Fb spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Joachim Löw bombası! Görüşme olumlu geçti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.03.2021

'de kaos ortamı ile birlikte yine hareketli günler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli ekipte kredisi tükenme noktasına gelen teknik direktör 'un yerine en ciddi adayın kim olduğu ortaya çıktı. Bu isim son derece tanıdık: Alman Milli Takım Teknik Direktörü .

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Joachim Löw bombası! Görüşme olumlu geçti

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ BİLE

Geçtiğimiz hafta Alman Mili Takımı'nı bırakacağını açıklayan Löw ile bu açıklamanın sonrasında yönetici Selahattin Baki'nin bir görüşme yaptığı öğrenildi. Görüşme olumlu geçti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Joachim Löw bombası! Görüşme olumlu geçti

KULÜBÜ TANIMASI AVANTAJ

Takvim'in haberine göre, Alman teknik adamın 'den düşünmek için süre istediği öğrenildi. Löw'ün kulübü ve Türkiye'yi tanıması, Mesut'un Fenerbahçe'de olması büyük bir avantaj olarak görülüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Joachim Löw bombası! Görüşme olumlu geçti

ALMANYA İLE BAŞARI HİKAYESİ

Alman Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu yaşayan , 1998/99 sezonunda 'yi çalıştırdı. 2006 yılından bu yana da Alman Milli Takımı'nın başında görev yapıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Joachim Löw bombası! Görüşme olumlu geçti

1998/99 sezonunda ile lig ikinciliği yaşayan , takımda kalmayı çok istemesine rağmen görevine son verilmişti.

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