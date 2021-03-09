09 Mart 2021, Salı
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Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki PFDK'ya sevk edildi!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.
İŞTE O AÇIKLAMA:
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin 05.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 08.03.2021 tarihinde basın mensuplarına yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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