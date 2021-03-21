21 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken tribün detayı!

Derbide tribünlerde dikkat çeken detay!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 31. haftasında evinde 'yi konuk etti. Mücadelede tribünde yer alan siyah-beyazlı taraftarlar ise dikkat çekti. Bu duruma sarı-lacivertliler büyük tepki gösterdi.

'in 31. haftasında 'ın 'yi konuk ettiği mücadelede dikkat çeken bir detay vardı. 'de oynanan Fenerbahçe - derbisinde olduğu gibi Beşiktaş - Fenerbahçe müsabakasında da tribünler taraftar vardı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada tribünlerde sağlık çalışanlarının olduğu açıklanmış ancak bu uygulamaya büyük tepkiler gelmişti. 'a taraftar alınması da sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Bilindiği gibi Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbide de benzer görüntüler vardı. Fenerbahçe tribünlerine sağlık çalışanlarının alındığı ifade edilse de Galatasaray cephesi tribünde yer alanların sağlık çalışanı olmadığını iddia etmişti.

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