Son dakika spor haberleri: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken tribün detayı!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelede tribünde yer alan siyah-beyazlı taraftarlar ise dikkat çekti. Bu duruma sarı-lacivertliler büyük tepki gösterdi.
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede dikkat çeken bir detay vardı. Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde olduğu gibi Beşiktaş - Fenerbahçe müsabakasında da tribünler taraftar vardı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada tribünlerde sağlık çalışanlarının olduğu açıklanmış ancak bu uygulamaya büyük tepkiler gelmişti. Vodafone Park'a taraftar alınması da sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
Bilindiği gibi Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbide de benzer görüntüler vardı. Fenerbahçe tribünlerine sağlık çalışanlarının alındığı ifade edilse de Galatasaray cephesi tribünde yer alanların sağlık çalışanı olmadığını iddia etmişti.
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