LİSTE KABARIK

Fotomaç'ın haberine göre, listede bu sezonki G.Saray, Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçları başta olmak üzere pek çok karşılaşmanın bulunduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, TFF'den VAR ile ilgili iddiaları bir an önce araştırıp, tedbir almasını isteyecek. Yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ile Alper Pirşen, Gençlerbirliği maçının ardından devlete de çağrı yaparak, "FETÖ futboldan hala temizlenmedi. VAR operatörünün araştırılmasını istiyoruz" demişti.