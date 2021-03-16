16 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe harekete geçti! VAR'daki hatalar tek tek açıklanacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan ve yediği 2. goldeki ofsayt tartışmaları gündem olan Fenerbahçe, VAR'da uğradığı haksızlıkları tek tek açıklayacak. Sarı-lacivertliler, VAR'daki hataların kasıtlı yapıldığına inanıyor. Yönetim, maçlardaki yanlış kararları görüntülerle anlatıp, TFF'ye iletecek. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe harekete geçti! VAR'daki hatalar tek tek açıklanacak
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.03.2021

'de gündem Video Yardımcı Hakem (VAR)... maçında Ayite'nin attığı golün kesin ofsayt olduğunu iddia eden sarı-lacivertliler, harekete geçti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe harekete geçti! VAR'daki hatalar tek tek açıklanacak

Yönetim, bu sezon aleyhlerine verilen hatalı (kasıtlı olduğuna inanılıyor) VAR kararlarını tek tek tespit ediyor. Oluşturulacak dosya önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Görüntüler eşliğinde yapılan hatalar anlatılacak. Yaşanan puan kayıpları gösterilecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe harekete geçti! VAR'daki hatalar tek tek açıklanacak

LİSTE KABARIK
Fotomaç'ın haberine göre, listede bu sezonki G.Saray, , maçları başta olmak üzere pek çok karşılaşmanın bulunduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, TFF'den VAR ile ilgili iddiaları bir an önce araştırıp, tedbir almasını isteyecek. Yönetim kurulu üyeleri ile , Gençlerbirliği maçının ardından devlete de çağrı yaparak, "FETÖ futboldan hala temizlenmedi. VAR operatörünün araştırılmasını istiyoruz" demişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe harekete geçti! VAR'daki hatalar tek tek açıklanacak

KADER HAFTASI
'de bir maçı eksik olan lider 'ın 5 puan gerisine düşen 'de Beşiktaş derbisi kritik hale geldi. Hafta sonunda oynanacak maçta galibiyet zorunlu hale gelirken, alınacak kötü bir sonuçta teknik direktör ile yolların ayrılacağı konuşuluyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe harekete geçti! VAR'daki hatalar tek tek açıklanacak

Başkan 'un hafta içinde Samandıra'ya giderek ve sportif direktör ile bir toplantı yapması ve derbinin önemi konusunda uyarıda bulunması bekleniyor. Koç futbolculara da hitap edip, galibiyet isteyecek. maçı öncesi yapılan benzer hamle olumlu sonuç vermişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe harekete geçti! VAR'daki hatalar tek tek açıklanacak

TFF: SAVCILIĞA BAŞVURULDU
TFF, ve 'in VAR operatörü hakkındaki iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu açıkladı. Resmi siteden, "VAR sisteminin teknolojik altyapısı, FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda liglerinin altyapısını sağlayan Hawk-Eye firması tarafından yürütülmektedir" denilerek, şöyle devam edildi:

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe harekete geçti! VAR'daki hatalar tek tek açıklanacak

"TFF'nin VAR merkezi, uluslararası standarda sahip olmakla beraber, Hawk-Eye görüntü operatörleri maç içerisinde alınan hiçbir kararda söz hakkına sahip değildir. Ofsayt çizgilerinin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı herhangi bir işlemi gerçekleştiremez. Görüntü operatörleri, gereken detaylı geçmiş ve adli sicil taramaları tamamlandıktan sonra işe alınıyor." Kulübü'nden iddialara ilişkin elindeki tüm bilgi, belge ve kanıtları federasyona ve gerekli mercilere iletmesi de istendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Derbi kaybedilirse kıyamet kopacak! Bulut ve Belözoğlu... Derbi kaybedilirse kıyamet kopacak! Bulut ve Belözoğlu...
F.Bahçe'den Löw bombası! Görüşme olumlu geçti F.Bahçe'den Löw bombası! Görüşme olumlu geçti
Bulut'a sert sözler! İlk 11 tercihlerinde... Bulut'a sert sözler! "İlk 11 tercihlerinde..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ