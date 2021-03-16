Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe harekete geçti! VAR'daki hatalar tek tek açıklanacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan ve yediği 2. goldeki ofsayt tartışmaları gündem olan Fenerbahçe, VAR'da uğradığı haksızlıkları tek tek açıklayacak. Sarı-lacivertliler, VAR'daki hataların kasıtlı yapıldığına inanıyor. Yönetim, maçlardaki yanlış kararları görüntülerle anlatıp, TFF'ye iletecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de gündem Video Yardımcı Hakem (VAR)... Gençlerbirliği maçında Ayite'nin attığı golün kesin ofsayt olduğunu iddia eden sarı-lacivertliler, harekete geçti.
Yönetim, bu sezon aleyhlerine verilen hatalı (kasıtlı olduğuna inanılıyor) VAR kararlarını tek tek tespit ediyor. Oluşturulacak dosya önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Görüntüler eşliğinde yapılan hatalar anlatılacak. Yaşanan puan kayıpları gösterilecek.
LİSTE KABARIK
Fotomaç'ın haberine göre, listede bu sezonki G.Saray, Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçları başta olmak üzere pek çok karşılaşmanın bulunduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, TFF'den VAR ile ilgili iddiaları bir an önce araştırıp, tedbir almasını isteyecek. Yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ile Alper Pirşen, Gençlerbirliği maçının ardından devlete de çağrı yaparak, "FETÖ futboldan hala temizlenmedi. VAR operatörünün araştırılmasını istiyoruz" demişti.
KADER HAFTASI
Süper Lig'de bir maçı eksik olan lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi kritik hale geldi. Hafta sonunda oynanacak maçta galibiyet zorunlu hale gelirken, alınacak kötü bir sonuçta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılacağı konuşuluyor.
Başkan Ali Koç'un hafta içinde Samandıra'ya giderek Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile bir toplantı yapması ve derbinin önemi konusunda uyarıda bulunması bekleniyor. Koç futbolculara da hitap edip, galibiyet isteyecek. Trabzonspor maçı öncesi yapılan benzer hamle olumlu sonuç vermişti.
TFF: SAVCILIĞA BAŞVURULDU
TFF, Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in VAR operatörü hakkındaki iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu açıkladı. Resmi siteden, "VAR sisteminin teknolojik altyapısı, FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda liglerinin altyapısını sağlayan Hawk-Eye firması tarafından yürütülmektedir" denilerek, şöyle devam edildi:
"TFF'nin VAR merkezi, uluslararası standarda sahip olmakla beraber, Hawk-Eye görüntü operatörleri maç içerisinde alınan hiçbir kararda söz hakkına sahip değildir. Ofsayt çizgilerinin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı herhangi bir işlemi gerçekleştiremez. Görüntü operatörleri, gereken detaylı geçmiş ve adli sicil taramaları tamamlandıktan sonra işe alınıyor." Fenerbahçe Kulübü'nden iddialara ilişkin elindeki tüm bilgi, belge ve kanıtları federasyona ve gerekli mercilere iletmesi de istendi.
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