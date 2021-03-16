16 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Usta yazardan sert eleştiri! "Fenerbahçe hala takım olamadı"

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gençlerbirliği mücadelesini konuk ekip 2-1 kazanmış ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük yara almıştı. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, kaleme aldığı yazısında Fenerbahçe'yi sert bir dille eleştirdi. İşte o yazı...

Son dakika spor haberi: Usta yazardan sert eleştiri! Fenerbahçe hala takım olamadı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.03.2021

Kimsenin gülmediği şaka gibi. Onca transfer onca imkan ve neredeyse lig bitecek ama hala takım olamadı. Kötü futbol yine suçüstü yakalandı da suçu üzerine alacak biri yok. Beklenen refleks izinde! Başları sıkışınca "dış güçler" masalını üretenlerin "iç mihraklarla" uğraşması gerektiğini bilmeleri gerekiyordu.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan sert eleştiri! Fenerbahçe hala takım olamadı

Konulan teşhisleri medyadaki sahte alkışlara kurban edenler bu sonuçların sebebini oluşturdular. Ligin dibindeki , "ihtiyarlar birliğini" 'da yendiyse ve hala konuşacak bir şeyleri olanlar varsa, "sözyaşlarının" piyasa değeri olduğu içindir. Buna taraftara oynamak denir!

Son dakika spor haberi: Usta yazardan sert eleştiri! Fenerbahçe hala takım olamadı

Maçtan sonra 'un içler acısı savunmasına bakın. "Rakip, kalemize gelmeden kendi kalemize attığımız bir gol var." Ben de derim ki "atmasaydın!" Neymiş, yedikleri gol ofsaytmış, Türk futboluyla ilgili çok fazla şey de söylemek istemiyormuş.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan sert eleştiri! Fenerbahçe hala takım olamadı

Onun yerine ben söylerim! "Türk futbolu kaybetmeyi bile beceremeyen teknik direktörler çöplüğüdür! İşine geldiği zaman kıyakları yan cebine koyanların, kaybedince taraftara oynayanların tiyatrosu!" Harcanan çuvalla para, 20 transfer ve hala ıslak cümlelerle sızlanan beyler için pahalı bir oyuncak. Not: 'un oturduğu koltuğun çivileme restorasyonu adlı hakem tarafından yapılmıştır.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan sert eleştiri! Fenerbahçe hala takım olamadı

Koca yanlış ellerde ancak bu kadar kolay harcanabilir. Hayallerin tahtına oturmakla, gerçeklerin inşaatına gecikenlerin harcadığı bir sezon daha mı geliyor? , Fenerbahçe'yi hatıra defteri olarak görüyorsa bunu onun yanına bırakmazlar. Emin olun böyle bir adamı hala görevinin başında tutanların da peşini bırakmazlar. Kimler mi? Fenerbahçe'nin gerçek sahipleri!

Son dakika spor haberi: Usta yazardan sert eleştiri! Fenerbahçe hala takım olamadı

'i seyredin futboldan da utanırsınız hakemlerden de. Sarı kartı var ardından da attığı kasti dirsekler. Hele son dakikada sahte penaltıya yatırım yaptığı bir pozisyon var ki, "herhalde" diyorum "bu adam 'nin içine sokulmuş Truva atı."

Son dakika spor haberi: Usta yazardan sert eleştiri! Fenerbahçe hala takım olamadı

Ama hakemlerin ve 'un böyle bir adamı kayırmasının bedeli, 'nin galibiyetinin kapısını 'in açmasıyla ödendi. İlahi adalet böyle bir şey.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan sert eleştiri! Fenerbahçe hala takım olamadı

Beşiktaş'a bakıyorum takımda aşk var. Her futbolcunun koşulsuz katıldığı bir yardımlaşma var. Her şeyden önemlisi eldeki yetersiz imkanlarla "imkansız diye bir şey yok" gerçeğinin sahaya yansıması var.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan sert eleştiri! Fenerbahçe hala takım olamadı

Futbol yaşa da bakmıyor etikete de. Giydiği formaya saygı gösteren emekçilere ve alın terine bakıyor. 37 yaşındaki Atiba'yı izliyorum da sanki enerji santralı, yaratıcılığı da caba. Atiba'nın Beşiktaş'tan aldıklarıyla Beşiktaş'ın Atiba'ya verdikleri arasında paradan daha değerli bir alışveriş var; "sevda."

Son dakika spor haberi: Usta yazardan sert eleştiri! Fenerbahçe hala takım olamadı

Peki, 'nin Mesut Özil'e verdikleriyle Mesut Özil'in bu sezon Fenerbahçe'ye vereceklerini teraziye koyarsak ne bulabiliriz? Armani etiketini mi pahalı bir otomobil markasını mı? Yoksa hazır olmayan bir adamı ne olursa olsun transfer etmenin perde arkasını mı? Not: Her perdenin arkasında birilerini parmağında oynatan başka birileri vardır.

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