10 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Pelkas herkesi coşturdu!

Pelkas herkesi coşturdu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.03.2021

Her galibiyetten sonra soyunma odasında yaşanan galibiyet sevinci ve toplu fotoğraf çekimi, önceki gün 'da yapılmadı. Hastaneye kaldırılan Pelkas'ın durumunu merak eden futbolcular, soyunma odasında buruk bir sevinç yaşadı.

Her galibiyetten sonra soyunma odasında yaşanan galibiyet sevinci ve toplu fotoğraf çekimi, önceki gün 'da yapılmadı. Hastaneye kaldırılan Pelkas'ın durumunu merak eden futbolcular, soyunma odasında buruk bir sevinç yaşadı. Yunan futbolcunun 'a dönüşte uçakta yer almasından sonra soyunma odasında galibiyeti kutlayamayan Fenerbahçeliler, uçakta coştu.

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