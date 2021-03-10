Fenerbahçe'de Pelkas herkesi coşturdu!

Her galibiyetten sonra soyunma odasında yaşanan galibiyet sevinci ve toplu fotoğraf çekimi, önceki gün Konya'da yapılmadı. Hastaneye kaldırılan Pelkas'ın durumunu merak eden futbolcular, soyunma odasında buruk bir sevinç yaşadı.

Her galibiyetten sonra soyunma odasında yaşanan galibiyet sevinci ve toplu fotoğraf çekimi, önceki gün Konya'da yapılmadı. Hastaneye kaldırılan Pelkas'ın durumunu merak eden futbolcular, soyunma odasında buruk bir sevinç yaşadı. Yunan futbolcunun İstanbul'a dönüşte uçakta yer almasından sonra soyunma odasında galibiyeti kutlayamayan Fenerbahçeliler, uçakta coştu.

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