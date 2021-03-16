Fenerbahçe'de korkutan istatistik! 18 futbolcu...

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu devam ediyor. Son olarak Gençlerbirliği ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta Novak ve Gökhan Gönül sakatlandı. Bu durum Fenerbahçe'de ilginç bir istatistiğin çıkmasına sebep oldu. İşte detaylar...

Evindeki Gençlerbirliği maçını kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara alan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılma ihtimali sıcaklığını korurken, sarı-lacivertlilerde kötü futbolun altında, hem mental hem de fiziksel eksiklikler yatıyor. Bulut'un 'mental sorunlarımız var' söylemine rağmen F.Bahçe, psikolojik olarak da toparlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlık önleyici testlerin de yapılmadığı iddia edildi.

EKİPMAN VAR AMA TEST YAPILMIYOR

Sabah'ın haberine göre; Önleyici sakatlık konusunda istenilen düzeye ulaşamayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında Novak ve Gökhan Gönül'ü kaybederken, bu sezon 18 futbolcusu toplamda 32 kez sakatlandı. Çek sol bek bu sezonki ikinci sakatlığını yaşarken, milli sağ bek 5. kez bu duruma düştü. Oyuncuların her iki ayda düzenli olarak yapılması gereken önleyici sakatlık testlerine girmediği, bu durumun da yaşanan sakatlıkları artırdığı öğrenildi. Fenerbahçe'de ekipman olmasına rağmen testler için gerekli çalışmaların aksadığı ifade ediliyor.

FİZİKSEL OLARAK DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

İkinci yarılarda üstünlüğü rakiplerine veren Fenerbahçe'de ikili mücadele kazanma sorunu da yaşandı. Kanarya, yüzde 50.3'lük kazanma yüzdesiyle 11. sırada yer alırken, yüzde 48.8'lik hava topu değeriyle de 13. sırayı görebildi. Sarı-lacivertliler, istatistiklerde de neredeyse hiçbir değerde ligin ilk sırasına yerleşemedi. Topa sahip olmada (%53) 5, başarılı pas değerinde (372) 7, pas başarı yüzdesinde (%82,4) 6. sırada kendisine yer bulabildi.

DESTEK ALINSA DA HUZUR SAĞLANAMADI

Fenerbahçe, mental sorunların üstesinden gelebilmek için Spor Psikoloğu İbrahim Eke ve ekibi ile anlaşmaya varmıştı. Ancak sarı-lacivertliler kendilerinden psikolojik destek alsa da iç huzur ile ilgili sorunlar çözüme kavuşamadı. Bunun sonucunda da da sinirlerine hâkim olamayan bazı oyuncular kadro dışı kaldı.

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