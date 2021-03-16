16 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de korkutan istatistik! 18 futbolcu...

F.Bahçe'de ilginç istatistik! 18 futbolcu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.03.2021

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu devam ediyor. Son olarak ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta Novak ve sakatlandı. Bu durum Fenerbahçe'de ilginç bir istatistiğin çıkmasına sebep oldu. İşte detaylar...

Evindeki maçını kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara alan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Teknik direktör ile yolların ayrılma ihtimali sıcaklığını korurken, sarı-lacivertlilerde kötü futbolun altında, hem mental hem de fiziksel eksiklikler yatıyor. 'un 'mental sorunlarımız var' söylemine rağmen F.Bahçe, psikolojik olarak da toparlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlık önleyici testlerin de yapılmadığı iddia edildi.

EKİPMAN VAR AMA TEST YAPILMIYOR
Sabah'ın haberine göre; Önleyici sakatlık konusunda istenilen düzeye ulaşamayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında Novak ve 'ü kaybederken, bu sezon 18 futbolcusu toplamda 32 kez sakatlandı. Çek sol bek bu sezonki ikinci sakatlığını yaşarken, milli sağ bek 5. kez bu duruma düştü. Oyuncuların her iki ayda düzenli olarak yapılması gereken önleyici sakatlık testlerine girmediği, bu durumun da yaşanan sakatlıkları artırdığı öğrenildi. Fenerbahçe'de ekipman olmasına rağmen testler için gerekli çalışmaların aksadığı ifade ediliyor.

FİZİKSEL OLARAK DÜŞÜŞ GÖSTERDİ
İkinci yarılarda üstünlüğü rakiplerine veren Fenerbahçe'de ikili mücadele kazanma sorunu da yaşandı. , yüzde 50.3'lük kazanma yüzdesiyle 11. sırada yer alırken, yüzde 48.8'lik hava topu değeriyle de 13. sırayı görebildi. Sarı-lacivertliler, istatistiklerde de neredeyse hiçbir değerde ligin ilk sırasına yerleşemedi. Topa sahip olmada (%53) 5, başarılı pas değerinde (372) 7, pas başarı yüzdesinde (%82,4) 6. sırada kendisine yer bulabildi.

DESTEK ALINSA DA HUZUR SAĞLANAMADI
Fenerbahçe, mental sorunların üstesinden gelebilmek için Spor Psikoloğu İbrahim Eke ve ekibi ile anlaşmaya varmıştı. Ancak sarı-lacivertliler kendilerinden psikolojik destek alsa da iç huzur ile ilgili sorunlar çözüme kavuşamadı. Bunun sonucunda da da sinirlerine hâkim olamayan bazı oyuncular kadro dışı kaldı.

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