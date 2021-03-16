Süper Lig'in flaş isimlerinden birisi olan Aaron Boupendza'nın talipleri artıyor. Bu sezon Hatayspor formasıyla ligde çıktığı 26 maçta 18 gol atma başarısı gösteren 24 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe'nin de talip olduğu biliniyordu. Sarı lacivertlilerin devre arasında kadrosuna katamadığı isim için, sezon sonunda yeni bir atak yapması bekleniyor.

Süper Lig devlerinin dikkatini çeken Boupendza, bir yandan Avrupa'dan da bir çok takımın iştahını kabartıyor. Son olarak İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre Premier Lig'den 7 takım, Gabonlu oyuncuyu listesine aldı. Haberde yer alan bilgilere göre, Tottenham, Leicester City, Crystal Palace, Brighton, Wolverhampton, Newcastle United ve West Ham United'ın Boupendza'yı listesine aldığı anlaşılıyor. Ancak milli takımdan arkadaşı Pierre Aubameyang'ın da etkisiyle oyuncunun Arsenal'e yakın olduğu belirtiliyor.

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