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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Aaron Boupendza'ya Premier Lig'de 7 talip! Aubameyang...

Boupendza'ya Ada'dan 7 talip! F.Bahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 Giriş Tarihi: 16.03.2021

forması giyen ve bu sezon Spor Toto 'de 26 maçta 18 gol atan Aaron Boupendza'nın talipleri artıyor. 'nin de gündeminde olan Gabonlu golcünün peşine 'den, , , , Brighton, , ve düştü. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

'in flaş isimlerinden birisi olan Aaron Boupendza'nın talipleri artıyor. Bu sezon formasıyla ligde çıktığı 26 maçta 18 gol atma başarısı gösteren 24 yaşındaki oyuncuya 'nin de talip olduğu biliniyordu. Sarı lacivertlilerin devre arasında kadrosuna katamadığı isim için, sezon sonunda yeni bir atak yapması bekleniyor.

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Süper Lig devlerinin dikkatini çeken Boupendza, bir yandan 'dan da bir çok takımın iştahını kabartıyor. Son olarak İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre 'den 7 takım, Gabonlu oyuncuyu listesine aldı. Haberde yer alan bilgilere göre, , , , Brighton, , ve United'ın Boupendza'yı listesine aldığı anlaşılıyor. Ancak milli takımdan arkadaşı 'ın da etkisiyle oyuncunun 'e yakın olduğu belirtiliyor.

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