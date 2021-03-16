Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de futbolcular Erol Bulut'u istemiyor! Mesut Özil, Ozan Tufan, Mert Hakan ve Sinan Gümüş...

A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan, canlı yayında flaş bir iddiada bulundu. Fenerbahçe'de futbolcuların teknik direktör Erol Bulut'u istemediğini dile getiren Uzundurukan, "Mesut Özil, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş bir görüşme gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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