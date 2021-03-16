16 Mart 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de futbolcular Erol Bulut'u istemiyor! Mesut Özil, Ozan Tufan, Mert Hakan ve Sinan Gümüş...
A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan, canlı yayında flaş bir iddiada bulundu. Fenerbahçe'de futbolcuların teknik direktör Erol Bulut'u istemediğini dile getiren Uzundurukan, "Mesut Özil, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş bir görüşme gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
16.03.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Turgay Demir:"Formaları Değiştir Hangisi Gençlerbirliği Diyemeyiz" / A Spor / Son Sayfa
- Fırtına'dan 'Dozer Cemil' için anlamlı paylaşım!
- Derbi öncesi flaş yorum! "Beşiktaş kazanırsa..."
- Haldun Domaç:"Fenerbahçe Kadrosunun Teknik Direktöre İhtiyacı Yok, Her Şartta Kazanması Gerekiyor"
- Canlı yayında flaş sözler! "VAR'a olan inancı sorgulamak lazım"
- Volkan Demir:"Fenerbahçe Üzerinden 2. Kez Operasyon Gerçekleşirse Şaşırmam, Araştırılmalı"
- Gürcan Bilgiç:"Fenerbahçe İyi Oynamak Zorunda Değil, Şampiyon Olmak Zorunda" / A Spor / Artı Futbol
- F.Bahçe'nin futboluna sert eleştiri! "VAR operatörleri düzelince daha mı oynayacak?"
- Serdar Sarıdağ'dan flaş iddia! "Fenerbahçe'de bazı oyuncular Erol Bulut'u kabul etmiyor"
Daha Fazla Gör
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?