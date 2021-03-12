Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Boupendza'ya imzayı attırıyor! İşte sözleşme detayları
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Aaron Boupendza transferinde mutlu sona yakın. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un Hatayspor Başkanı Nihat Tazearaslan ile prensip anlaşması sağladığı ve Gabonlu golcünün de Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği öğrenildi. Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcuyu bitiren Fenerbahçe, ay sonu Hatayspor ile yeni stadın açılışında karşılaşacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Hem yaz hem de ara transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe durmuyor!.. Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesi de çok flaş bir hamle yaptı. Yönetim, sezonun en flaş ismi olan Hataysporlu Aaron Boupendza'yı bitiriyor.
Takvim'in haberine göre, Rus ekibi Krasnodar'ın teklifini geri çeviren Boupendza'nın Sarı-Lacivertliler'e 'evet' dediği belirlendi. Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcunun haziran ayında 4 yıllık imza atması bekleniyor.
Hatayspor'la anlaşan Fenerbahçe ay sonunda Akdeniz kulübüyle yeni stadının açılış maçında karşılaşacak.
Bordeaux'dan bedelsiz şekilde transfer olan Boupendza ligde 19 gole imza attı. Fenerbahçe'nin Hatay'a 6-7 milyon Euro civarında bir para ödeyeceği öğrenildi.
AKINTOLA DA RADARA GİRDİ
Aaron Boupendza'nın transferinde büyük mesafe kat eden Fenerbahçe, Hatay'ın bir başka yıldızıyla da yakından ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler, ligde sezonun flaş isimlerinden biri ola David Akintola'yı da gündemine aldı.
Sezon başında FC Midtjylland'dan kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusunu bonservisi Danimarka kulübünde bulunuyor. Yönetimin 25 yaşındaki Akintola için kesin kararını henüz vermediği öğrenildi.
Bu sezon Hatayspor formasıyla ligde 24 maça çıkan Akintola 6 gol atarken, 3 de asist yaparak yıldızlaştı.
CISSE VE SAMATTA TOPUN AĞZINDA
Hataylı Aaron Boupendza ile el sıkışan Fenerbahçe hayal kırıklığı yaratan forvetleriyle sezon sonunda yolları ayıracak.
Sözleşmesi bitecek olan Papiss Cisse'ye veda edilecek. Mbwana Samatta ise en uygun şartlarda elden çıkarılmaya çalışılacak.
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