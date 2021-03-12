12 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Boupendza'ya imzayı attırıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Aaron Boupendza transferinde mutlu sona yakın. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un Hatayspor Başkanı Nihat Tazearaslan ile prensip anlaşması sağladığı ve Gabonlu golcünün de Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği öğrenildi. Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcuyu bitiren Fenerbahçe, ay sonu Hatayspor ile yeni stadın açılışında karşılaşacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Boupendza'ya imzayı attırıyor! İşte sözleşme detayları
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

Hem yaz hem de ara transfer döneminin şampiyonu olan durmuyor!.. Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesi de çok flaş bir hamle yaptı. Yönetim, sezonun en flaş ismi olan Hataysporlu 'yı bitiriyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Boupendza'ya imzayı attırıyor! İşte sözleşme detayları

Devre arasında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Gabonlu forvet, sezon biter bitmez büyük bir ihtimalle Fenerbahçeli olacak. Başkan 'un Başkanı Nihat Tazearslan ile görüşerek prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Boupendza'ya imzayı attırıyor! İşte sözleşme detayları

Takvim'in haberine göre, Rus ekibi Krasnodar'ın teklifini geri çeviren Boupendza'nın Sarı-Lacivertliler'e 'evet' dediği belirlendi. 'ın da istediği yıldız futbolcunun haziran ayında 4 yıllık imza atması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Boupendza'ya imzayı attırıyor! İşte sözleşme detayları

'la anlaşan ay sonunda Akdeniz kulübüyle yeni stadının açılış maçında karşılaşacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Boupendza'ya imzayı attırıyor! İşte sözleşme detayları

Bordeaux'dan bedelsiz şekilde transfer olan Boupendza ligde 19 gole imza attı. 'nin Hatay'a 6-7 milyon Euro civarında bir para ödeyeceği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Boupendza'ya imzayı attırıyor! İşte sözleşme detayları

AKINTOLA DA RADARA GİRDİ

'nın transferinde büyük mesafe kat eden , Hatay'ın bir başka yıldızıyla da yakından ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler, ligde sezonun flaş isimlerinden biri ola David Akintola'yı da gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Boupendza'ya imzayı attırıyor! İşte sözleşme detayları

Sezon başında FC Midtjylland'dan kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusunu bonservisi Danimarka kulübünde bulunuyor. Yönetimin 25 yaşındaki Akintola için kesin kararını henüz vermediği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Boupendza'ya imzayı attırıyor! İşte sözleşme detayları

Bu sezon formasıyla ligde 24 maça çıkan Akintola 6 gol atarken, 3 de asist yaparak yıldızlaştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Boupendza'ya imzayı attırıyor! İşte sözleşme detayları

CISSE VE SAMATTA TOPUN AĞZINDA

Hataylı ile el sıkışan hayal kırıklığı yaratan forvetleriyle sezon sonunda yolları ayıracak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Boupendza'ya imzayı attırıyor! İşte sözleşme detayları

Sözleşmesi bitecek olan Papiss Cisse'ye veda edilecek. Mbwana Samatta ise en uygun şartlarda elden çıkarılmaya çalışılacak.

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