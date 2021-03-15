15 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sınıfta kaldı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası geride kalırken, Beşiktaş ve Galatasaray yoluna kayıpsız devam etti. Fenerbahçe ise sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak zirve yolunda derin bir yara aldı. Sarı-lacivertliler, o bölgede ise Beşiktaş ve Galatasaray'a göre sınıfta kaldı. İşte detaylar... | Son dakika BJK FB GS spor haberleri

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sınıfta kaldı! Beşiktaş ve Galatasaray...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 Giriş Tarihi: 15.03.2021

Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını bir hayli zora sokan 'de golcüler, ve 'dan bir hayli geride kaldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sınıfta kaldı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı oyuncusu Mbwana Samatta şu ana kadar rakip fileleri 4 kez sarstı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sınıfta kaldı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Bu sezon 'nin diğer golcüleri Papiss Cisse 4, Mame Thiam ise 6 gol kaydetti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sınıfta kaldı! Beşiktaş ve Galatasaray...

'nin zirve yarışındaki rakiplerinden lider 'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar 15 gole imzasını atarken, Cyle Larin ise tam 14 kez ağları sarstı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sınıfta kaldı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Siyah-beyazlı takıma ocak ayında gelen Cenk Tosun'un da 2 golü bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sınıfta kaldı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Lig ikincisi 'da da Falcao ile devre arası takıma katılan Mohamed'in performansı dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sınıfta kaldı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Kolombiyalı futbolcu Falcao, bu sezon 8 gol atarken, Mısırlı yıldız ise 5 gol kaydetti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sınıfta kaldı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Ligin ilk yarısını 'da geçiren ardından West Brom'a kiralanan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin de 9 golü bulunuyor.


Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sınıfta kaldı! Beşiktaş ve Galatasaray...

'de Papiss Cisse ile Mbawana Samatta 9 haftadır, Mame Thiam ise tam 5 haftadır gol atamıyor.

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